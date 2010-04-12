Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.



Полагаю, для этого были причины. Например, эта.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.



К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.



Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».



По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.



На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.



Остается констатировать, что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта.

В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.



К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.



Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.



По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.

На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям не

изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).



На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).



На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,15/32,25 UAH/EUR, рубль 0,424/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,09/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,09/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,07/32,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,07/32,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,07/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,426 RUB/USD.



Раннее появление на украинском валютном межбанке нерезидентов с покупками необходимой для репатриации дивидендов валюты было весьма непродолжительным. Уже в 11.00 «варяги» дружно покидали рынок, оставив его на попечение проспавших скачок курса украинских игроков.

Последние, в отличие от украинских «дочек» западных банков, получивших дивидендную гривню, были ограничены в нацвалюте. Это стало причиной стартовавшей после 11.10 Киева коррекции безналичного «американца». Игроки, нуждаясь в гривне, продавали доллар, снижая его курс.



Появившиеся после 12.40 адепты «пятничного синдрома», предпочитавшие проводить выходные в комфорте, войдя насколько возможно, в доллар, немного приподняли его цену. Это ралли было непродолжительным, сменившись обедненным откатом.



Таким образом, рынок безналичного доллара снова вернулся к режиму «курсовых качелей» или «дыхания», показывая заинтересованным лицам, что он «живой» и отчасти «рыночный».



На этом фоне сохранение проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на наличном рынке в комплекте с дополуденным откатом безналичного «американца» стали основными источниками очень сдержанной коррекции цен «зеленого» кэша. Упомянутая «сдержанность» стала следствием все того же «пятничного синдрома», а также ожиданий высоковероятного отскока курса безналичного доллара на первых трех сессиях новой недели, апогей которое ожидается к среде.



В этот день предполагается расширение гривневой ликвидности стараниями не Казначейства, а Минфина, планирующего погашение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму.



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