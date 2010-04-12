|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:13
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:18
zzzzzz
Бачу ще трошки є часу
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:21
А вот любопытный график как отличаются мнения финансовых аналитиков, банков и домохозяйств про инфляцию ))
Как видно у финансовых аналитиков только "покращення" ))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26
Привет из Днепра-9
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.
Полагаю, для этого были причины. Например, эта.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.
К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.
Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».
По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.
На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаков стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.
Остается констатировать, что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта.
В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.
К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.
Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.
По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.
На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям не
изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).
На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).
На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,15/32,25 UAH/EUR, рубль 0,424/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,09/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,09/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,07/32,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,07/32,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,07/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,426 RUB/USD.
Раннее появление на украинском валютном межбанке нерезидентов с покупками необходимой для репатриации дивидендов валюты было весьма непродолжительным. Уже в 11.00 «варяги» дружно покидали рынок, оставив его на попечение проспавших скачок курса украинских игроков.
Последние, в отличие от украинских «дочек» западных банков, получивших дивидендную гривню, были ограничены в нацвалюте. Это стало причиной стартовавшей после 11.10 Киева коррекции безналичного «американца». Игроки, нуждаясь в гривне, продавали доллар, снижая его курс.
Появившиеся после 12.40 адепты «пятничного синдрома», предпочитавшие проводить выходные в комфорте, войдя насколько возможно, в доллар, немного приподняли его цену. Это ралли было непродолжительным, сменившись обедненным откатом.
Таким образом, рынок безналичного доллара снова вернулся к режиму «курсовых качелей» или «дыхания», показывая заинтересованным лицам, что он «живой» и отчасти «рыночный».
На этом фоне сохранение проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на наличном рынке в комплекте с дополуденным откатом безналичного «американца» стали основными источниками очень сдержанной коррекции цен «зеленого» кэша. Упомянутая «сдержанность» стала следствием все того же «пятничного синдрома», а также ожиданий высоковероятного отскока курса безналичного доллара на первых трех сессиях новой недели, апогей которое ожидается к среде.
В этот день предполагается расширение гривневой ликвидности стараниями не Казначейства, а Минфина, планирующего погашение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму.
US
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:16
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:27
Всё просто: у адептов секты «последний вагон» есть две серьёзные проблемы:
Первая: они никак не могут понять тот факт, что поезд, в последний вагон которого они постоянно садятся с пятьюдесятью долларами в кармане, курсирует по кольцевой линии;
Вторая (самая главная): вместо вагона, они постоянно садятся в лужу.
Карма...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:07
чушь...бред сивой кобылы...сомик под номым ником?
какой последний вагон? его отцепили в февраля 2015.
еще один прапор выискался не судите кабанчика по себе (т.е. по своим 50долл в кармане)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:42
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Появившиеся спозаранку на межбанке нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на межбанке уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.
Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.
На этой цифре коррекция безналичного доллара на межбанке остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.
После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем межбанке до 28,095/28,120 UAH/USD.
В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.
Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.
Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.
В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, на межбанке 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.
Дата: 02 ноября 2018 г. 16.32
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,12/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,16 UAH/USD)
€ – 32,10/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,10/32,30 UAH/EUR)
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.
В период до полудня на рынке города наблюдалась стабильность настроения, которое «разнообразилось» «волнами» роста клиентской активности.
Поскольку клиенты большей частью «сдавали» валюту, к полудню запорожские дилеры немного дисконтировали действующие цены.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, сопровождаясь нисходящим трендом котировок в паре доллар-гривня: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых заставили местных дилеров приподнять курсы.
В этой операции также нуждались мероприятия по выравниванию спроса и оферов.
Итоговый баланс наконец-то обеспечил запорожскому рынку наличных прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив 02-го «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Дата: 02 ноября 2018 г. 16.18
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,08/28,12 UAH/USD (с утра 28,09/28,15 UAH/USD, к полудню 28,09/28,15 UAH/USD)
€ 32,08/32,15 UAH/EUR (с утра 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,07/32,20 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая имея «естественное происхождение», не нуждалась в ценовой поддержке.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
После обеда на столичном наличном рынке произошла символическая коррекция цен в паре доллар-гривня, как результат стартовавшего с 11.15 Киева отката безналичного «американца» на межбанке.
Кроме того, незначительной ревизии цен требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.
Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 02-го от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 02 ноября 2018 г. на 16.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,13/28,16 UAH/USD (с утра - 28,15/28,19 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,17 UAH/USD)
€ – 32,12/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,22 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
US
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:03
Сомик? Хм, я не люблю речную рыбу. Я так понял, доллар по 28,50 ниже пояса давит? Слабительное не пробовали?
А теперь по делу: Вы знаете что такое ирония? Нет, ну серьёзно! Человеческий мозг работает быстро. Прочтите ещё раз мой текст и подумайте. Ставлю 100 к 1, что этот процесс Вам понравится! Вы даже не попали в цель с 50 долларами: у меня их нет. Знаете почему? Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. Ещё раз говорю: подумайте, Вам понравится!
P.S. И не злитесь, Вас никто не заставлял покупать валюту втридорога. Выходите из последнего вагона, многоуважаемый Кабанчик, поезд дальше не идёт. Электричество кончилось (С).
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, нетотожнийдефініцій і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|