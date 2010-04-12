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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:20
SherLock
добавили еще бреда про 28,50. я жду слиться по 28,50 или выше. а доллары заработал, когда вы еще не родились
вы не знаете кто тут Кабанчик
п.с. и мне начхать где вы в данный момент находитесь, потому как не вижу смысла этим хвастать...и вообще какого вы тут на украинской ветке вы*живаетесь
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:42
prodigy написав:SherLock
добавили еще бреда про 28,50. я жду слиться по 28,50 или выше. а доллары заработал, когда вы еще не родились
вы не знаете кто тут Кабанчик
п.с. и мне начхать где вы в данный момент находитесь, потому как не вижу смысла этим хвастать...и вообще какого вы тут на украинской ветке вы*живаетесь
Последнюю Вашу фразу я не понял, но то такэ. Тупой наверное!
Сливаться будете как обычно, "на всю котлету"? Удачи Вам в этом нелёгком деле! Я надеюсь, Вы сообщите об этом факте общественности? Пусть завидуют, лузеры!
P.S. Кстати, а Вы в курсе, что Prodigy уже вообще не comme il faut! От слова "совсем"!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:50
Прошу умерить взаимную агрессию. Голубой каски у ДС нет, а разбираться кто "первый начал" он не станет.
Благодарю за понимание.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:57
Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь!
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38
SherLock написав:
... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...
А где это, если не секрет?
В Европе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:39
ЛАД написав: SherLock написав:
... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...
А где это, если не секрет?
В Европе?
Ну как бы ник намекает ))
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
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tehno-teplo
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:42
tehno-teplo написав: ЛАД написав: SherLock написав:
... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...
А где это, если не секрет?
В Европе?
Ну как бы ник намекает ))
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сірий
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:48
сірий
ага в россии доллар не ходит...ходит юань?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:54
Долярчик написав:
....відзвітуюсь, як і обіцяв!
- забирав долярчики з депо в Ощаді - доляри є!!!- валом!!!
- то ж курс, як мінімум, сильно НЕ зросте!(наступного тижня), а швидше буде на "боковику"!
... всім гарного дня!
Що ?? Усі $149 одним махом забрали ??? Сміливець !!! Ні, розумію і підтримую такий рішучий крок: продукти для сім’ї у вихідні треба ж закупити на наступні півроку. ))
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