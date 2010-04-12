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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6671667266736674>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:20

SherLock

добавили еще бреда про 28,50. я жду слиться по 28,50 или выше. а доллары заработал, когда вы еще не родились :mrgreen:
вы не знаете кто тут Кабанчик :mrgreen:

п.с. и мне начхать где вы в данный момент находитесь, потому как не вижу смысла этим хвастать...и вообще какого вы тут на украинской ветке вы*живаетесь
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:42

  prodigy написав:SherLock

добавили еще бреда про 28,50. я жду слиться по 28,50 или выше. а доллары заработал, когда вы еще не родились :mrgreen:
вы не знаете кто тут Кабанчик :mrgreen:

п.с. и мне начхать где вы в данный момент находитесь, потому как не вижу смысла этим хвастать...и вообще какого вы тут на украинской ветке вы*живаетесь

Последнюю Вашу фразу я не понял, но то такэ. Тупой наверное! :mrgreen:

Сливаться будете как обычно, "на всю котлету"? Удачи Вам в этом нелёгком деле! Я надеюсь, Вы сообщите об этом факте общественности? Пусть завидуют, лузеры! :mrgreen:

P.S. Кстати, а Вы в курсе, что Prodigy уже вообще не comme il faut! От слова "совсем"!
SherLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:50

Прошу умерить взаимную агрессию. Голубой каски у ДС нет, а разбираться кто "первый начал" он не станет.
Благодарю за понимание.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:57

Re: Валютный рынок в контексте

Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь!
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

  SherLock написав:... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...

А где это, если не секрет?
В Европе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:39

  ЛАД написав:
  SherLock написав:... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...

А где это, если не секрет?
В Европе?

Ну как бы ник намекает ))
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:42

  tehno-teplo написав:
  ЛАД написав:
  SherLock написав:... Там где я живу доллар не ходит и у населения в нём нет надобности. ...

А где это, если не секрет?
В Европе?

Ну как бы ник намекает ))

россия :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:48

сірий

ага в россии доллар не ходит...ходит юань?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:54

  Долярчик написав:
....відзвітуюсь, як і обіцяв!

- забирав долярчики з депо в Ощаді - доляри є!!!- валом!!! - то ж курс, як мінімум, сильно НЕ зросте!(наступного тижня), а швидше буде на "боковику"!

... всім гарного дня!


Що ?? Усі $149 одним махом забрали ??? Сміливець !!! Ні, розумію і підтримую такий рішучий крок: продукти для сім’ї у вихідні треба ж закупити на наступні півроку. ))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:02

[quote="4488813:Корнеев"]Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote

Пустяки, главное, успел.

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дядя Caша
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