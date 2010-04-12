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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6671667266736674

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:04

На форуме становится хорошим тоном язвить?
Долярчик как-то писал сумму. Там, конечно, не млн, но и не 149.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лис, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:11

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:
....відзвітуюсь, як і обіцяв!

- забирав долярчики з депо в Ощаді - доляри є!!!- валом!!! - то ж курс, як мінімум, сильно НЕ зросте!(наступного тижня), а швидше буде на "боковику"!

... всім гарного дня!


Що ?? Усі $149 одним махом забрали ??? Сміливець !!! Ні, розумію і підтримую такий рішучий крок: продукти для сім’ї у вихідні треба ж закупити на наступні півроку. ))

... :D ну, ту цифру Ви ж самі взяли" зі стелі" :D
- а за останні 8р.(відколи Я ФОП) - Я ще ЖОДНОГО разу не здавав долярчики на продукти! - а ЗАВЖДИ їх купував(основні суми влітку), щоб тратити їх для закупівлі товару для свого бізнесу, впродовж осені-зими і пів-весни! :idea:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:25

СередньоМісячна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498



СередньоМісячна ВПАЛА :!:
І це сталось при найвищих за останні 2 роки обертах :roll: До чого б це?

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:33

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498



СередньоМісячна ВПАЛА :!:
І це сталось при найвищих за останні 2 роки обертах :roll: До чого б це?

ВО

Хай щастить!


Спасибо. Удивляться не приходится - "медведи" давят цены вниз, поднимая при этом обороты. Никакой сенсации :D

US
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:42

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:
....відзвітуюсь, як і обіцяв!

- забирав долярчики з депо в Ощаді - доляри є!!!- валом!!! - то ж курс, як мінімум, сильно НЕ зросте!(наступного тижня), а швидше буде на "боковику"!

... всім гарного дня!


Що ?? Усі $149 одним махом забрали ??? Сміливець !!! Ні, розумію і підтримую такий рішучий крок: продукти для сім’ї у вихідні треба ж закупити на наступні півроку. ))

... :D ну, ту цифру Ви ж самі взяли" зі стелі" :D
- а за останні 8р.(відколи Я ФОП) - Я ще ЖОДНОГО разу не здавав долярчики на продукти! - а ЗАВЖДИ їх купував(основні суми влітку), щоб тратити їх для закупівлі товару для свого бізнесу, впродовж осені-зими і пів-весни! :idea:


Та це я вас як старого форумного друзяку по турецькій гілці підколов. :D Насправді ж я знаю, що зазвичай знімаєте значно більше .... 200-245 зелених. І це, похід Долярчика до ОЩАДу, подія, варта уваги усього ФОРУМУ. ))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:50

евро упал на 30 пунктов после новости- European Central Bank introducing new TLTROs, loans to commercial banks at low-interest rates.

What are the TLTROs?

The targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) are Eurosystem operations that provide financing to credit institutions for periods of up to four years. They offer long-term funding at attractive conditions to banks in order to further ease private sector credit conditions and stimulate bank lending to the real economy.
The TLTROs, therefore, reinforce the ECB’s current accommodative monetary policy stance and strengthen the transmission of monetary policy by further incentivising bank lending to the real economy.
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implemen ... ex.en.html
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14

  zzzzzz написав:А вот любопытный график как отличаются мнения финансовых аналитиков, банков и домохозяйств про инфляцию ))
Как видно у финансовых аналитиков только "покращення" ))

Зображення

Хто малював? Ответить и аргументировать сможеш? :twisted:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:20

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!


Да иди ты н а х у й , тоесть на восток , за поребрик. :?
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