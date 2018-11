Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

1. Нет сбережений в валюте 10% 93
2. до 20% 5% 48
3. от 20% до 50% 7% 68
4. от 50% до 75% 14% 128
5. более 75% 64% 591
Всього голосів : 928

П'ят 02 лис, 2018 20:46

zРадио написав:

Ахаха - домохозяйки, как обычно, точнее онолитиков в своих прогнозах

А лучше всего продугадывают, ожидаемо, банки

Ахаха - домохозяйки, как обычно, точнее онолитиков в своих прогнозах



А лучше всего продугадывают, ожидаемо, банки .........Ахаха - домохозяйки, как обычно, точнее онолитиков в своих прогнозахА лучше всего продугадывают, ожидаемо, банки

С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -

постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);

С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -

постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);

штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).

ЛАД 2
Повідомлень: 10806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3187 раз.

П'ят 02 лис, 2018 21:01

Vadim V написав:

zzzzzz написав:

А вот любопытный график как отличаются мнения финансовых аналитиков, банков и домохозяйств про инфляцию ))

Как видно у финансовых аналитиков только "покращення" ))

Как видно у финансовых аналитиков только "покращення" ))



А вот любопытный график как отличаются мнения финансовых аналитиков, банков и домохозяйств про инфляцию ))Как видно у финансовых аналитиков только "покращення" ))

Хто малював? Ответить и аргументировать сможеш ь ? Хто малював? Ответить и аргументировать сможеш

Вообще-то, если бы Вы открыли "Інфляційний звіт" ( https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80865521 ), о кот. писал zzzzzz, Вы легко нашли бы этот график и ещё много интересного.

Вообще-то, если бы Вы открыли "Інфляційний звіт" ( https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80865521 ), о кот. писал zzzzzz, Вы легко нашли бы этот график и ещё много интересного.

Но подкалывать проще.

ЛАД 2
Повідомлень: 10806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3187 раз.

П'ят 02 лис, 2018 21:14

buratinyo написав:

дядя Caша написав:

Корнеев написав:

дядя Caша

Дякую!

Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю

Дякую!

Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю Дякую!Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю



Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть...



US

Наконец-то. Дождались (с)



Экспорт в ЕС теперь поднимет голову... и сразу же опустит. Импортеры из ЕС активизируют сейчас закупки в Украине пока евро не обвалился окончательно и все не подорожало до неприличия. Но если евро пойдет вниз, то при росте затрат на производство в Украине наши товары перестанут закупаться из ЕС. Как результат - назревает нехватка валютной выручки от экспорта на украинском межбанке и некоторая стабилизация цен внутри Украины за счет выброса товарных излишков на украинский рынок. Ведь произведенные товары для ЕС придется продавать здесь.



Что делать? Известный славянский вопрос. Ответ классический - искать покупателей в других странах или экономических содружествах. Это Канада, США, Мексика, Австралия, Китай. Конечно, для этого понадобится переходный период, в результате которого некоторые предприятия украинские могут и обанкротиться.



Теоретически здесь может помочь и российский рынок через прокладки в виде ДНР-ЛНР, но работа прокладок пока мне не ясна до конца, особенно пугает полный контроль товарных потоков в Россию со стороны фсб.



Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть...

US

Наконец-то. Дождались (с)

Экспорт в ЕС теперь поднимет голову... и сразу же опустит. Импортеры из ЕС активизируют сейчас закупки в Украине пока евро не обвалился окончательно и все не подорожало до неприличия. Но если евро пойдет вниз, то при росте затрат на производство в Украине наши товары перестанут закупаться из ЕС. Как результат - назревает нехватка валютной выручки от экспорта на украинском межбанке и некоторая стабилизация цен внутри Украины за счет выброса товарных излишков на украинский рынок. Ведь произведенные товары для ЕС придется продавать здесь.

Что делать? Известный славянский вопрос. Ответ классический - искать покупателей в других странах или экономических содружествах. Это Канада, США, Мексика, Австралия, Китай. Конечно, для этого понадобится переходный период, в результате которого некоторые предприятия украинские могут и обанкротиться.

Теоретически здесь может помочь и российский рынок через прокладки в виде ДНР-ЛНР, но работа прокладок пока мне не ясна до конца, особенно пугает полный контроль товарных потоков в Россию со стороны фсб.

ДС, а евро точно валиться будет резко? Или возможны варианты с крутыми откатами? Ведь торговые войны это обоюдоострое оружие. Доллар взлететь может, но потом как всегда раньше было идет долговременное падение по всем фронтам. Причина - рынки перестраиваются и начинают работать эффективней в новых условиях при высоком долларе, что всегда тянет доллар потом вниз.

Большинство ответов на Ваши вопросы в пятничной динамике пары евро-доллар мирового рынка Forex.

US

дядя Caша

Нострадамус Jr
Повідомлень: 68290
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4340 раз.
Подякували: 7868 раз.

П'ят 02 лис, 2018 21:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Большинство ответов на Ваши вопросы в пятничной динамике пары евро-доллар мирового рынка Forex.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68290 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:18 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Появившиеся спозаранку на МЕЖБАНКЕ нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на МЕЖБАНКЕ уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.



Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.



На этой цифре коррекция безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.



После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ до 28,095/28,120 UAH/USD.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.



Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, на МЕЖБАНКЕ 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.



В течение пятницы, как и накануне, наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , где после 11.05 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал дружный уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов.

Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки, которые накопили приличное количество валюты, надеясь поспекулировать, остались с ней на фоне отсутствия покупателей и гривны.



Откат «зеленого» безнала традиционно оказал воздействие на настроения клиентов, которые стали больше «сдавать валюту», чем приобретать ее.



Это и предопределило «медвежий» тренд рынка наличного рынка в секторе доллара.



Как и накануне, в течение пятницы наличная СКВ дешевела более сдержанно, чем безналичный доллар на МЕЖБАНКЕ .



Думаю, у этой «сдержанности» было несколько причин.



Во-первых, накануне выходных дилеры наличного рынка и их клиенты довольно неохотно покидают доллар, предпочитая проводить субботу-воскресенье в нем, а не в гривне.



Во-вторых, в пятницу после 13.00 Киева на мировом рынке forex подешевевший было доллар, инициировал ралли, подняв индекс доллара USDX с уровня 96,00 к отметке 96,60 пункта. Думаю, это заставило «сомневающихся» украинских клиентов в процессе выбора между долларом и евро, склониться в известную сторону, замедляя внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



В-третьи, «размер» внутридневных потерь наличного доллара пребывал в жесткой зависимости от уровня обеспеченности наличного рынка конкретного города или региона гривневым ресурсом. Например, потери наличной пары доллар-гривня в Днепре, валютчики которого признались в спорадических обострениях гривнедефицита, были заметно выше, чем в Запорожье или в Киеве.



Общим для пятничной сессии наличных рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) стало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар гривня, которое далеко не везде гарантировало бонусы на участке ликвидности. Последняя, за исключением Запорожья, где наконец-то дождались роста оборотов, повторила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не претерпела изменений (Запорожье), либо потеряла 1,0-4,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера доллара 02-го понизились на 1,0-5,0 коп. (снова лидерство в снижении за собой сохранил Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. Позиция предложение за сутки либо не изменилась (Запорожье), либо стала ниже на 3,0-6,0 коп.



Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, следует ожидать на понедельничной сессии очень спокойного хода торгов в паре доллар-гривня на фоне вероятного сохранения нисходящего тренда, причем «американец» потеряет в цене меньше, чем на пятничной сессии по средневзвешенному курсу.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных. С некоторыми поправками на гривнедефицит, который, со слов валютчиков Днепра, у них был острее, чем в иных регионах страны.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 02 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,07/32,23 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на установившееся с 11.05 Киева настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на установившееся с 11.05 «медвежье» настроения на межбанке и заметный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения. Коррекция также катализировалась спорадически возникавшими рисками гривнедефицита.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 02 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Акцентирование снижения в менее значимых оферах – следствие попыток наших дилеров катализировать клиентские покупки СКВ на «медвежьем» рынке пары доллар-гривня.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,08/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 02-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.05 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 ноября уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение рост бидов на 3,0-8,0 коп. на фоне отката оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» поднялась на 3,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 02-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, достаточно заметно снижая в течение пятницы обе позиции

наличного евро, учли стартовавшую после 13.00 Киева динамичную коррекцию пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, которая продолжалась до 18.00 Киева, уронив евро с уровня $1,1450 к отметке $1,1377.



При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, увеличив внутридневные потери единой евровалюты.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1452 к $1,1377, потеряв в течение этого промежутка времени изрядные 75 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «европровал», заметно понизив обе позиции наличной пары евро-гривня в течение пятницы.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1408 пара евро-доллар инициировала неспешную коррекцию, оказавшись по этой причине около 05.00 Киева на уровне $1,1395.Оттолкнувшись от этих локальных низов, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее к $1,1450 по состоянию на 13.00 Киеве. С этой вершины стартовала коррекция пары, которая, став основной причиной внутридневного снижения наличного евро в Украине, увеличила динамику после 17.40 Киева и уронила пару евродоллар в рамки диапазона $1,1375-1,1385, который пара не покидала до 20.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в пятницу днем на европейской сессии рынка forex снижается по отношению к ряду других основных мировых валют, включая евро, на фоне ожиданий возможного скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.



По состоянию на 12.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,1437 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1408 за евро.



Курс доллара к иене рос при этом до ¥112,79 за доллар со ¥112,72.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,09 пункта.



По состоянию на это время на мировых рынках растет спрос на рисковые активы и сокращается - на более безопасные, к которым относится доллар (и в еще большей степени - иена), поскольку инвесторы отыгрывают новости вокруг перспектив улучшения торговых отношений США и Китая.



По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 («Большой двадцатки») через месяц и дал поручение подготовить условия потенциального соглашения.



Накануне Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера испытывают большую надежду на оздоровление и уверенное развитие китайско-американских отношений, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.



У рынков дилемма – они пытаются понять что происходит: либо Трамп подготавливает почву для торгового соглашения в конце этого месяца, либо он цинично «разогревает» фондовые рынки перед промежуточными выборами в США.



По мнению экспертов, с уверенностью сейчас можно говорить только о том, что разговоры о возможном соглашении увеличили интерес к рисковым активам и способствовали ослаблению курса доллара.



Выборы в конгресс США пройдут в США уже в ближайший вторник. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента.



Немного погодя в игру вступила вышедшая значимая для доллара американская макроэкономическая статистика с рынка труда.



Как стало известно, американцы могут похвастаться не только самой низкой за полвека безработицей, но и самым сильным за 9 лет ростом заработных плат.



Американские рабочие увидели самый большой скачок в оплате труда с 2009 года, поскольку рост рабочих мест превысил прогнозы, а уровень безработицы остался на 48-летнем минимуме, что порадовало президента Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе, и дало причины Федеральной резервной системе продолжать повышать процентные ставки.



Занятость (Nonfarm Payrolls) выросла на 250 000 после пересмотренного вниз прироста в сентябре на 118 000, показал отчет Департамента труда в пятницу. Согласно средней оценке в опросе Bloomberg ожидался рост на 200 000 рабочих мест. Средняя почасовая заработная плата для частных работников выросла на 3.1 процента по сравнению с предыдущим годом, а безработица осталась неизменной с сентября на уровне 3,7%, что соответствует прогнозам.



Цифры дают республиканцам еще одно экономическое достижение, которым можно похвастаться перед избирателями в преддверии промежуточных выборов в следующий вторник. Они стремятся сохранить контроль над Конгрессом. Опросы показывают, что демократы могут отвоевать часть мест в парламенте. Рост найма и повышение заработных плат также отражает снижение налогов и усиливает ожидания, что Центральный банк повысит процентные ставки в четвертый раз в этом году в декабре, хотя такой прогноз может еще больше расстроить инвесторов, которые только что оправились от самого худшего месяца на американском рынке акции с 2011 года.



Фьючерсы на американские акции практически не изменились после отчета, в то время как доллар сократил убытки, инициировав ралли. 10-летняя доходность долговых бумаг Казначейства первоначально выросла.



Октябрьские данные могут быть менее индикативны для понимания общей тенденции, чем обычно, потому что они отражают влияние ураганов как в этом году, так и в прошлом году.



Меж тем, торговая война США с Китаем создает риск для дальнейшего роста, и компании могут замедлить капиталовложения.



Министерство труда заявило, что 198 000 человек не работали из-за плохой погоды, что отражает воздействие урагана «Майкл» на Флориду. Таковых было 299 000 в сентябре на фоне урагана «Флоренс».

«36 000 человек не работали год назад из-за непогоды. «Майкл» не оказал заметного влияния на общенациональные оценки занятости и безработицы за октябрь»,- заявило Министерство труда.



Рестораны и бары - отрасль, где большинство работников получают зарплату только в том случае, если они приходят на работу - отчитались об увеличении занятости на 33 500 человек после снижения на 10 000 в сентябре, что отразило влияние «Флоренс». Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, также соответствуя прогнозам аналитиков, после роста на 0,3%, показал отчет.



Ежегодный прирост ускорился до 3,1% с 2,8% в сентябре. Изменение в годовом росте отражает влияние ураганов и эффект низкой базы в прошлом году, хотя компании неуклонно повышали заработную плату в попытке привлечения и удержания персонала.



Несмотря на это, долгожданный заметный рост следует за относительно прохладным ростом на всем протяжении текущей экономической экспансии, которая в середине 2019 года станет самым длинным периодом экономического подъема в истории США.



Тем не менее, этот рост, вероятно, еще не достаточно быстр, чтобы породить среди чиновников ФРС тревогу за будущее инфляции, удерживая их на пути постепенного повышения процентных ставок.



Средняя почасовая заработная плата производственных работников увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, после роста на 2,8% в сентябре.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась с 34,4 часа в предыдущем месяце до 34,5 часа; более короткая рабочая неделя повышает среднюю почасовую оплату.



Уровень участия населения увеличился до 62,9% с 62,7% в предыдущем месяце; показатель отслеживает долю трудоспособного населения в рабочей силе.



Коэффициент занятости населения вырос до 60,6% с 60,4%.



Безработица U-6, или уровень неполной занятости, упал до 7,4% с 7,5%.



Реагируя на вышедшую статистику доллар рос, но «без фанатизма».



Индекс доллара USDX, который отслеживает курс доллара США против евро, иены, стерлинга и трех других валют, прибавляет 0,28% до 96,59 пункта на 18.25 Киева.



Против иены доллар был на 0,46% выше до ¥113,25.



Доллар, повторимся, в первой половине дня падал, поскольку президент США Дональд Трамп возобновил усилия по разрешению разрушительной торговой войны с Китаем. Доллар упал до семидневного минимума после того, как Bloomberg сообщил, что Трамп добивается торгового соглашения с президентом Китая Си Цзиньпин перед встречей в Аргентине в конце ноября. Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира вызвал опасения за состояние мировой экономики и усилил спрос на доллар в этом году.



Разговоры о торговой сделке добавили еще один повод для всплеска аппетита к риску в последние несколько дней, ослабляя доллар.



Несмотря на слабость доллара, некоторые гуру осторожны в отношении дальнейших падений, учитывая встречный ветер для мировой экономики.



«Благодаря сочетанию продолжающегося влияния торговых войн, ужесточения политики ФРС и силе экономики США, превосходящей своих коллег по G10, мы не ожидаем, что такие всплески EM FX против доллара США будут долгосрочными», - сказали аналитики ING в заметке для клиентов.



Мы в дополнение к выше изложенному считаем нужным сделать несколько дополнений, полагая, как и прежде, что случившийся в пятницу непродолжительный рост евро имеет в большей степени спекулятивное «происхождение».



Крупные игроки перестали играть на понижение пары евро-доллар перед предстоящими на следующей неделе выборами в США и заседанием FOMC ФРС.



Мы и прежде предполагали, что снижение пары евро-доллар остановится с тем, чтобы перед этими важными событиями евро «законсолидировался», предположительно в диапазоне $1.1330 и $1,1430.



Последний уровень – это минимум от 9 и 19 октября, а также максимум от 25 октября. Теперь эта бывшая поддержка стала уровнем сопротивления и за ней размещаются стопы у «медведей» по евро.



Несмотря на динамичное ралли пары евро-доллар, состоявшееся в эту пятницу, есть определенная уверенность, что евро не сможет в ближайшее время пробить отметку $1,1455.

Серьезные игроки рынка forex дадут стопам за этой отметкой накопиться еще больше. С тем, чтобы по итогам заседания FOMC ФРС на следующей неделе вызвать их срабатывание (и рост евро-доллара вплоть до $1,15).



И лишь после этого следует ожидать возобновления «генерального» тренда на падение пары евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение на 2,0-7,0 коп. бидов на фоне отката оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и повысившемуся на 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Раннее появление на украинском валютном межбанке нерезидентов с покупками необходимой для репатриации дивидендов валюты было весьма непродолжительным. Уже в 11.00 «варяги» дружно покидали рынок, оставив его на попечение проспавших скачок курса украинских игроков.

Последние, в отличие от украинских «дочек» западных банков, получивших дивидендную гривню, были ограничены в нацвалюте. Это стало причиной стартовавшей после 11.10 Киева коррекции безналичного «американца». Игроки, нуждаясь в гривне, продавали доллар, снижая его курс.



Появившиеся после 12.40 адепты «пятничного синдрома», предпочитавшие проводить выходные в комфорте, войдя насколько возможно, в доллар, немного приподняли его цену. Это ралли было непродолжительным, сменившись обедненным откатом.



Таким образом, рынок безналичного доллара снова вернулся к режиму «курсовых качелей» или «дыхания», показывая заинтересованным лицам, что он «живой» и отчасти «рыночный».



На этом фоне сохранение проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на наличном рынке в комплекте с дополуденным откатом безналичного «американца» стали основными источниками очень сдержанной коррекции цен «зеленого» кэша. Упомянутая «сдержанность» стала следствием все того же «пятничного синдрома», а также ожиданий высоковероятного отскока курса безналичного доллара на первых трех сессиях новой недели, апогей которое ожидается к среде.



В этот день предполагается расширение гривневой ликвидности стараниями не Казначейства, а Минфина, планирующего погашение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму 5,0 млрд. грн., причем заметный процент этих бумаг принадлежит «варягам», создавая риски ухода нерезидентов с рынка ценных бумаг и рост спроса на доллар по этой причине.



US

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68290 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:18

Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1% через стрімке підвищення світових цін на енергоресурси та пшеницю, а також більш суттєве, ніж очікувалося, зростання заробітних плат в Україні. Про це йдеться в щоквартальному "Інфляційному звіті" за жовтень 2018 року.



Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту – всі ці фактори відображатимуться на споживчій інфляції і наступного року. У результаті інфляція залишатиметься на рівні вищому за цільовий діапазон довше, ніж очікувалося раніше. Якщо у липні Національний банк прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон (5% +/- 1 в.п.) наприкінці 2019 року, то зараз очікується, що на кінець наступного року інфляція знизиться до 6,3% .



Інфляція увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року та досягне середньострокової цілі 5,0% наприкінці 2020 року. Головним чинником такого сповільнення інфляції будуть жорсткі монетарні умови, що склались унаслідок низки попередніх підвищень облікової ставки.

Верить ли таким прогнозам, решайте сами. На конец 2020 говорить не берусь, но на конец 2019 мне верится слабо.

Там же

Однак можливості для подальшого збільшення потоку мігрантів до цієї країни останнім часом звужуються. Зокрема, у І півріччі 2018 року кількість виданих дозволів зросла лише на 20% у порівнянні з І півріччям 2017 року, тоді як протягом двох попередніх років вона зростала на більш ніж 100%.



Національний банк очікує на подальше зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі з огляду на перспективи уповільнення економічного зростання в Польщі ....

Водночас ризик посилення міграційних процесів залишатиметься вагомим через збільшення зацікавленості українців у працевлаштуванні в інших країнах за кордоном. Про це зокрема свідчать дані пошукової системи Google – з другої половини 2017 року зросла кількість запитів на пошук роботи в Чехії. Крім того, у кількох європейських країнах оголошено плани щодо спрощення процедур для працевлаштування іноземних громадян.

Ахаха - домохозяйки, как обычно, точнее онолитиков в своих прогнозах



А лучше всего продугадывают, ожидаемо, банки .........Ахаха - домохозяйки, как обычно, точнее онолитиков в своих прогнозахА лучше всего продугадывают, ожидаемо, банки

С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -

постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);

штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%). С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).



Таки да. Но не эти продукты составляют основу потребительской корзины и, сооветственно, ИПЦ.



Я как-то цены на базовые продукты питания сам плохо запоминаю. Курятина дорожает ежемесячно - это помню. Но вот фрукты прям радуют невысокими ценниками этой осенью.

Яблоки по 9-12 грн, мандарины - 22-28, бананы - 20-22, гранаты - 36-40. Это цены киевских супемаркетов.



Таки да. Но не эти продукты составляют основу потребительской корзины и, сооветственно, ИПЦ.

Я как-то цены на базовые продукты питания сам плохо запоминаю. Курятина дорожает ежемесячно - это помню. Но вот фрукты прям радуют невысокими ценниками этой осенью.

Яблоки по 9-12 грн, мандарины - 22-28, бананы - 20-22, гранаты - 36-40. Это цены киевских супемаркетов.

Основной маховик предстоящей в ближайшие кварталы инфляции будет раскручивать индексация тарифов на тепло и газ. Причем, эффекта на себестоимость производства товаров и услуг быть не должно - резко повышаются ведь только потребительские тарифы для населения. Для промышленных потребителей они будут увеличиваться скромнее

zРадио

Повідомлень: 614
З нами з: 02.05.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 451 раз.

П'ят 02 лис, 2018 22:05

zРадио написав:

Таки да. Но не эти продукты составляют основу потребительской корзины и, сооветственно, ИПЦ.



Я как-то цены на базовые продукты питания сам плохо запоминаю. Курятина дорожает ежемесячно - это помню. Но вот фрукты прям радуют невысокими ценниками этой осенью.

Яблоки по 9-12 грн, мандарины - 22-28, бананы - 20-22, гранаты - 36-40. Это цены киевских супемаркетов. Таки да. Но не эти продукты составляют основу потребительской корзины и, сооветственно, ИПЦ.Я как-то цены на базовые продукты питания сам плохо запоминаю. Курятина дорожает ежемесячно - это помню. Но вот фрукты прям радуют невысокими ценниками этой осенью.Яблоки по 9-12 грн, мандарины - 22-28, бананы - 20-22, гранаты - 36-40. Это цены киевских супемаркетов.

Тоже плохо запоминаю цены (кроме тех продуктов, кот беру очень часто). Заметно подорожала, например, индюшатина.

А фрукты - что Вы хотите, сезон. Скоро пойдут в рост, как уже пошли овощ.



Основной маховик предстоящей в ближайшие кварталы инфляции будет раскручивать индексация тарифов на тепло и газ. Причем, эффекта на себестоимость производства товаров и услуг быть не должно - резко повышаются ведь только потребительские тарифы для населения. Для промышленных потребителей они будут увеличиваться скромнее.

Согласен. Но пока что хватит и подорожания для населения. + прошедшее уже во многих (всех?) городах подорожание общественного транспорта. + подорожание бензина, кот. скажется как непосредственно на населении, так и на производственных расходах (как небольшой пример - заметное подорожание услуг "Новой почты").

Не знаю, с какими весами входят в ИПЦ эти вещи, но реально в структуре потребления они весьма существенны.

Тоже плохо запоминаю цены (кроме тех продуктов, кот беру очень часто). Заметно подорожала, например, индюшатина.

А фрукты - что Вы хотите, сезон. Скоро пойдут в рост, как уже пошли овощ.

Согласен. Но пока что хватит и подорожания для населения. + прошедшее уже во многих (всех?) городах подорожание общественного транспорта. + подорожание бензина, кот. скажется как непосредственно на населении, так и на производственных расходах (как небольшой пример - заметное подорожание услуг "Новой почты").

Не знаю, с какими весами входят в ИПЦ эти вещи, но реально в структуре потребления они весьма существенны.

И, кстати, роста цен на газ хватит и на 2019-20 гг. для заметного влияния на инфляцию.

ЛАД 2
Повідомлень: 10806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3187 раз.

П'ят 02 лис, 2018 22:28

ЛАД написав:

+ прошедшее уже во многих (всех?) городах подорожание общественного транспорта

Яке там подорожчання)) От у нашій столиці, однієї з газових провінцій, навпаки зменшилася вартість на 20-30% до 4грн на маршрутні таксі і 2 грн тролейбус.))

stryzhko
Повідомлень: 438
З нами з: 04.10.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 60 раз.

П'ят 02 лис, 2018 22:35

stryzhko написав:

Яке там подорожчання)) От у нашій столиці, однієї з газових провінцій, навпаки зменшилася вартість на 20-30% до 4грн на маршрутні таксі і 2 грн тролейбус.)) Яке там подорожчання)) От у нашій столиці, однієї з газових провінцій, навпаки зменшилася вартість на 20-30% до 4грн на маршрутні таксі і 2 грн тролейбус.)) stryzhko Повідомлень: 438 З нами з: 04.10.16 Подякував: 77 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:35 stryzhko написав: ЛАД написав: + прошедшее уже во многих (всех?) городах подорожание общественного транспорта

Яке там подорожчання)) От у нашій столиці однієї з газових провінцій, навпаки зменшилася вартість на 20-30% до 4грн на маршрутні таксі і 2 грн тролейбус.)) Яке там подорожчання)) От у нашій столиці однієї з газових провінцій, навпаки зменшилася вартість на 20-30% до 4грн на маршрутні таксі і 2 грн тролейбус.))

Ти ба які ви молодці! У Харкові вдвічі (а то і більше) дорожче.

