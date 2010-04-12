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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6673667466756676

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:А що за місто?

Газових провінцій не так і багато)), сусідня Полтава. Тут популізм і гречка теж високо ціняться. Тут свої особливості, доки мер-гречкосій "пішов" в безстрокову відпустку, то можемо і покататися "на халяву" до приходу нового очільника).
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:04

  Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.

Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.
Qwerty
 
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