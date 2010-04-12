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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6673667466756676

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:А що за місто?

Газових провінцій не так і багато)), сусідня Полтава. Тут популізм і гречка теж високо ціняться. Тут свої особливості, доки мер-гречкосій "пішов" в безстрокову відпустку, то можемо і покататися "на халяву" до приходу нового очільника).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:04

  Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.

Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:21

  Qwerty написав:
  Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.

Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.

вы там могилу земляка посетите:

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:30

  moniks написав:
  ЛАД написав:
Президент подчеркнул, что на данный момент официально получают минимальную зарплату около 4,5 миллиона украинцев, хотя, по факту, эта цифра не соответствует действительности.

Одной из главных проблем Порошенко назвал тот факт, что украинцы, несмотря на позитивную динамику и рост зарплат, продолжают ехать за границу в поисках более достойной оплаты труда и лучшего качества жизни. Преодолеть эту проблему, по его совам, можно согласно одному из двух сценариев.

"У нас есть два пути – либо железный занавес образца Советского союза, либо повышение зарплат внутри страны", - заявил Порошенко.

https://focus.ua/economics/410881-minimalnuyu-zarplatu-oficialno-poluchayut-okolo-45-mln-ukraincevporoshenko.html


Эх - Петя, Петя... Не у всех очко стальное досматривать шоу твоих "довгоносикiв" про рехвормы. ЛюдЯм комфортнее в более теплом климате.

Можна і не в теплому... В Європі зараз так собі, то дощить, то вітерець дує, то підтоплює... Але наших тут хоч греблю гати. На рахунок комфорту, то тут якось без реформ, яких і не було, більш комфортно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:35

  Корнеев написав:Ага, тільки я сумніваюсь що на наших заправках настільки подешевшає в відсотковому відношенні...

Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін... Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:37

  ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -
постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);
штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).

Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
komp
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:34

  komp написав:
  ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -
постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);
штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).

Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.


Производители штруделей тоже вскоре затребуют "рыночную" цену Дюссельдорф+, или хотя бы импортный паритет? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:28

  hxbbgaf написав:Чего-то бакс падает, в такое время обычно уже начиналась очередная волна сезонного роста.Похоже, Нацбанку очень нужна валюта. Я же не думаю, что растущих ставок по трежерям испугались.


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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:52

Re: Валютный рынок в контексте

... а в чарівному місті Лева, навіть, погода вдарила по хутінському газу!
— в обід має бути +18°С.... і то вже так декілька днів +16+18+20 :shock:

Слава Україні! Слава погоді! :D
(ЦО, звичайно, відключене.... - хоч раніше на пару днів включали)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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