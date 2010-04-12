Газових провінцій не так і багато)), сусідня Полтава. Тут популізм і гречка теж високо ціняться. Тут свої особливості, доки мер-гречкосій "пішов" в безстрокову відпустку, то можемо і покататися "на халяву" до приходу нового очільника).
Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.
Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.
Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.
Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.
Президент подчеркнул, что на данный момент официально получают минимальную зарплату около 4,5 миллиона украинцев, хотя, по факту, эта цифра не соответствует действительности.
Одной из главных проблем Порошенко назвал тот факт, что украинцы, несмотря на позитивную динамику и рост зарплат, продолжают ехать за границу в поисках более достойной оплаты труда и лучшего качества жизни. Преодолеть эту проблему, по его совам, можно согласно одному из двух сценариев.
"У нас есть два пути – либо железный занавес образца Советского союза, либо повышение зарплат внутри страны", - заявил Порошенко.
Эх - Петя, Петя... Не у всех очко стальное досматривать шоу твоих "довгоносикiв" про рехвормы. ЛюдЯм комфортнее в более теплом климате.
Можна і не в теплому... В Європі зараз так собі, то дощить, то вітерець дує, то підтоплює... Але наших тут хоч греблю гати. На рахунок комфорту, то тут якось без реформ, яких і не було, більш комфортно.
Корнеев написав:Ага, тільки я сумніваюсь що на наших заправках настільки подешевшає в відсотковому відношенні...
Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін... Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера - постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%); штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера - постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%); штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
Производители штруделей тоже вскоре затребуют "рыночную" цену Дюссельдорф+, или хотя бы импортный паритет?
Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...
Таких не встречал Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.