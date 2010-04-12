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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6674667566766677

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:35

  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote

Пустяки, главное, успел.

Зображення

US


Здоровенькі були!
Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.
http://rulya-bank.com.ua
І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:
А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 :lol:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1627
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  #<1 ... 6674667566766677
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