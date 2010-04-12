Корнеев написав:Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote
Пустяки, главное, успел.
US
Здоровенькі були! Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий. http://rulya-bank.com.ua І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить: А-95 по 31.90 а дизель по 32.00
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн