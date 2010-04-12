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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6674667566766677

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:35

  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote

Пустяки, главное, успел.

Зображення

US


Здоровенькі були!
Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.
http://rulya-bank.com.ua
І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:
А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 :lol:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:34

  Корнеев написав:Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.
http://rulya-bank.com.ua
І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:
А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 :lol:


Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала.
А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:50

Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:01

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...

Таких не встречал :)
Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
  Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...

Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ :)
Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.

1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены?
2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов?
3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 6674667566766677
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