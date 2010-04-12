Корнеев написав:Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote
Пустяки, главное, успел.
US
Здоровенькі були! Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий. http://rulya-bank.com.ua І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить: А-95 по 31.90 а дизель по 32.00
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев написав:Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий. http://rulya-bank.com.ua І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить: А-95 по 31.90 а дизель по 32.00
Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала. А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...
Таких не встречал Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.
1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены? 2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов? 3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Корнеев написав:Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.
На счет всех Вы конечно загнули. Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость. Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
12. З 1 листопада 2018 р. по 31 грудня 2019 р. (включно) НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за ціною (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів транспортування та розподілу природного газу), що розраховується за такою формулою: Ц = (Цбаз х Кд), де Ц — ціна продажу/постачання природного газу; Цбаз — середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” для промислових споживачів, за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла з 1 липня 2018 р. по 30 вересня 2018 р. (8981 гривня за 1000 куб. метрів згідно з прейскурантом на природний газ із ресурсів НАК “Нафтогаз України”); Кд — коефіцієнт дисконту, що дорівнює: 0,6943 — для розрахунку ціни природного газу з 1 листопада 2018 року; 0,8 — для розрахунку ціни природного газу з 1 травня 2019 року. 13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище середньої арифметичної ціни газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати до періоду поставки газу.
В результате с 01.05.2019 цена газа вырастет на 15,2%.
С 01.01.2020 формулировка мне не очень понятна - "середня арифметична ціна газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати" имеется ввиду на тот момент или так же, как в п.12 8981грн. Но если эта цена будет такая же, то рост цен на газ для населения составит ещё 25%.
Прошу прощения, что выкладываю здесь, а не на газ. ветке. Но, с одной стороны, там пошёл спор с будивельником в духе "зрада-перемога". С другой стороны, выкладываю больше к вопросу об инфляции. Рост цен на газ, как правильно писал zРадио, не распространяется на промпотребителей, т.е. не приведёт к росту цен на продукцию и скажется на инфляции только непосредственно в виде роста цен ЖК услуг. Но в сочетании с предсказываемым ростом цен на эл.-энергию в связи с переходом к энергорынку (а это отразится как прямо на расходах населения. так и опосредовано через рост затрат производителей) это вызывает большие сомнения в достижении "целевого уровня" НБУ по инфляции в 6,1% к концу 2019 и, тем более, 5% в 2020.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 лис, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера - постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%); штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
Кожен може мати яку хоче думку... Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника... Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів... Тому Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності На запитання як це повязано з економікою - відповім Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Корнеев написав:Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий. http://rulya-bank.com.ua І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить: А-95 по 31.90 а дизель по 32.00
Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала. А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь...
Все еще проще. В Польше злотый отыграл почти 2 польские копейки у евро к концу дня.
В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Об этом в субботу заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает пресс-служба фонда.
«По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда», — сказал он.