Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6675667666776678> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Суб 03 лис, 2018 10:35 дядя Caша написав: Корнеев написав: Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote











US Пустяки, главное, успел.US Злотий здав по 7.35 що в порівнянні з вчорашніми 7.25 дуже непогано.Гривня в обмінці була, хоча я не попереджав.Дякую ДС за відповідь![/quote



Здоровенькі були!

Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.

http://rulya-bank.com.ua

І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:

А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 Здоровенькі були!Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 «Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн Корнеев Повідомлень: 1628 З нами з: 03.07.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 11:34 Корнеев написав: Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.

http://rulya-bank.com.ua

І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:

А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:А-95 по 31.90 а дизель по 32.00



Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала.

А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь... Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала.А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь... Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1985 З нами з: 22.02.16 Подякував: 262 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 11:50 Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках. «Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн Корнеев Повідомлень: 1628 З нами з: 03.07.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 12:01 Сибарит написав: Qwerty написав: Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін... Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...

Таких не встречал

Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.

Qwerty написав: Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує... Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...

Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ

Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем. Таких не встречалРасти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУБензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.

1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены?

2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов?

3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных? 1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены?2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов?3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:16 Корнеев написав: Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках. Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.

На счет всех Вы конечно загнули.

Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость.

Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт На счет всех Вы конечно загнули.Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость.Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1749 З нами з: 09.09.14 Подякував: 619 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:23

12. З 1 листопада 2018 р. по 31 грудня 2019 р. (включно) НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за ціною (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів транспортування та розподілу природного газу), що розраховується за такою формулою:

Ц = (Цбаз х Кд),

де Ц — ціна продажу/постачання природного газу;

Цбаз — середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” для промислових споживачів, за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла з 1 липня 2018 р. по 30 вересня 2018 р. (8981 гривня за 1000 куб. метрів згідно з прейскурантом на природний газ із ресурсів НАК “Нафтогаз України”);

Кд — коефіцієнт дисконту, що дорівнює:

0,6943 — для розрахунку ціни природного газу з 1 листопада 2018 року;

0,8 — для розрахунку ціни природного газу з 1 травня 2019 року.

13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище середньої арифметичної ціни газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати до періоду поставки газу.

https://fdlx.com/goto/https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bd/411/9ec/5bd4119ec3dd6371183732.doc

Таким образом, цифры цен на газ в будущем это не разговоры - они предусмотрены "ПОЛОЖЕННЯМ про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", утверждённым "постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867".



В результате с 01.05.2019 цена газа вырастет на 15,2% .



С 01.01.2020 формулировка мне не очень понятна - "середня арифметична ціна газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати" имеется ввиду на тот момент или так же, как в п.12 8981грн.

Но если эта цена будет такая же, то рост цен на газ для населения составит ещё 25% .



Прошу прощения, что выкладываю здесь, а не на газ. ветке.

Но, с одной стороны, там пошёл спор с будивельником в духе "зрада-перемога".

С другой стороны, выкладываю больше к вопросу об инфляции.

Рост цен на газ, как правильно писал zРадио, не распространяется на промпотребителей, т.е. не приведёт к росту цен на продукцию и скажется на инфляции только непосредственно в виде роста цен ЖК услуг.

Но в сочетании с предсказываемым ростом цен на эл.-энергию в связи с переходом к энергорынку (а это отразится как прямо на расходах населения. так и опосредовано через рост затрат производителей) это вызывает большие сомнения в достижении "целевого уровня" НБУ по инфляции в 6,1% к концу 2019 и, тем более, 5% в 2020. Ещё о ценах на газ:Таким образом, цифры цен на газ в будущем это не разговоры - они предусмотрены "ПОЛОЖЕННЯМ про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", утверждённым "постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867".В результатеформулировка мне не очень понятна - "середня арифметична ціна газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати" имеется ввиду на тот момент или так же, как в п.12 8981грн.Но если эта цена будет такая же, то рост цен на газ для населения составитПрошу прощения, что выкладываю здесь, а не на газ. ветке.Но, с одной стороны, там пошёл спор с будивельником в духе "зрада-перемога".С другой стороны, выкладываю больше к вопросу об инфляции.Рост цен на газ, как правильно писал, не распространяется на промпотребителей, т.е. не приведёт к росту цен на продукцию и скажется на инфляции только непосредственно в виде роста цен ЖК услуг.Но в сочетании с предсказываемым ростом цен на эл.-энергию в связи с переходом к энергорынку (а это отразится как прямо на расходах населения. так и опосредовано через рост затрат производителей) это вызывает большие сомнения в достижении "целевого уровня" НБУ по инфляции в 6,1% к концу 2019 и, тем более, 5% в 2020. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 лис, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:24 komp написав: ЛАД написав: С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -

постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);

штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%). С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%). Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу. Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу. Кожен може мати яку хоче думку...

Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника...

Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами

Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів...

Тому

Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності

На запитання як це повязано з економікою - відповім

Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю) Кожен може мати яку хоче думку...Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника...Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходамиЯ , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів...ТомуПродуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивностіНа запитання як це повязано з економікою - відповімТі в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19715 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:34 Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності



Тянет на шнобелевскую премию. Тянет на шнобелевскую премию. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:51 Искатель написав: Корнеев написав: Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.

http://rulya-bank.com.ua

І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:

А-95 по 31.90 а дизель по 32.00 Цікаво те що хоча євро упало від вчорашніх 1.1448 до 1.1389 сьогодні але обмінка опустивши ціну євро на 15 копійок зовсім не опустила ціну на злотий.І ще вчора заправляв авто і цікаво також виходить:А-95 по 31.90 а дизель по 32.00



Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала.

А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь... Все очень просто: не успел евро опять вниз пойти, как народ, ждавший, докуда вырастет, побежал активно евро сдавать. Вот обменка и отреагировала.А на злотый, похоже, в Ваших краях спрос стабильный, зачем дергаться. От того, что евро упал, злотого больше не принесли ведь...

Все еще проще. В Польше злотый отыграл почти 2 польские копейки у евро к концу дня. Все еще проще. В Польше злотый отыграл почти 2 польские копейки у евро к концу дня. Gastarbaiter Повідомлень: 445 З нами з: 26.02.18 Подякував: 112 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 13:56 В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Об этом в субботу заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает пресс-служба фонда.



«По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда», — сказал он.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120456-mvf-otpravlyaet-v-ukrainu-komandu-ekspertov#ixzz5Vn9r0XoP Подробнее: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6675667666776678> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 646 , 647 , 648

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6477 1369320

ЛОБ П'ят 02 лис, 2018 12:12 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1355 , 1356 , 1357

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 13564 1540503

Faceless Сер 31 жов, 2018 01:05 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 246677

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58