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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6675667666776678

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:04

Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,14 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз», передает «Интерфакс-Украина».

Согласно расчетам, со стороны Словакии за этот период поступило 5,634 млрд куб м газа (-33,3% к январю-октябрю 2017 года), Венгрии — 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польши — 601,3 млн куб м (-40,6%).

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120442-ukraina-v-etom-godu-kupila-suschestvenno-menshe-gaza#ixzz5VnBtQa9M
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:07

НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120438-naftogaz-gotovit-5-letnie-dollarovye-evrobondy#ixzz5VnCm58Pw
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлень: 10814
З нами з: 31.08.10
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:30

  budivelnik написав:
  komp написав:
  ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -
постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);
штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
Кожен може мати яку хоче думку...
Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника...
Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами
Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів...
Тому
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності
На запитання як це повязано з економікою - відповім
Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю)
БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал :) Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..
Den
 
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