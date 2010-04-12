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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6675667666776678 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Суб 03 лис, 2018 14:04 Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,14 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз», передает «Интерфакс-Украина».



Согласно расчетам, со стороны Словакии за этот период поступило 5,634 млрд куб м газа (-33,3% к январю-октябрю 2017 года), Венгрии — 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польши — 601,3 млн куб м (-40,6%).

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120442-ukraina-v-etom-godu-kupila-suschestvenno-menshe-gaza#ixzz5VnBtQa9M Подробнее: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3193 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 14:07 НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.



Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.



Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.



«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120438-naftogaz-gotovit-5-letnie-dollarovye-evrobondy#ixzz5VnCm58Pw Подробнее: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3346 раз. Подякували: 3193 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 14:30 budivelnik написав: komp написав: ЛАД написав: С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -

постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);

штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%). С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера -постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%);штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%). Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу. Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу. Кожен може мати яку хоче думку...

Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника...

Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами

Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів...

Тому

Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності

На запитання як це повязано з економікою - відповім

Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю) Кожен може мати яку хоче думку...Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника...Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходамиЯ , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів...ТомуПродуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивностіНа запитання як це повязано з економікою - відповімТі в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю) БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции.. БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написалСколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции.. Den Повідомлень: 301 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 15:05 ЛАД[list] написав: Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності



Тянет на шнобелевскую премию. Тянет на шнобелевскую премию.



Столько шнобелевских премий в год не дают, сколько "научной" новизны и открытий содержится в каждом посту budivelnik-а



Что касается цитируемой фразы - все правильно, как для строителя. Для них "будеттолькодорожай" - единственный двигатель продуктивности Столько шнобелевских премий в год не дают, сколько "научной" новизны и открытий содержится в каждом посту budivelnik-аЧто касается цитируемой фразы - все правильно, как для строителя. Для них "будеттолькодорожай" - единственный двигатель продуктивности zРадио

Повідомлень: 617 З нами з: 02.05.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 16:04 vovan_prm написав: Корнеев написав: Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках. Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.

На счет всех Вы конечно загнули.

Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость.

Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт На счет всех Вы конечно загнули.Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость.Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт

Ну всі то звичайно перебільшення, багато в Києві і інших регіонах, але тут де я живу то більшість Польща, потім Чехія, трохи в Німеччині та Балтіїї, хоча є окремі індивиди які добрались навіть до Канади.Але основна маса в Польщі.Дійшло до того що ложити костку під Києвом за 500-1000 доларів в місяць ще треба людей пошукати Ну всі то звичайно перебільшення, багато в Києві і інших регіонах, але тут де я живу то більшість Польща, потім Чехія, трохи в Німеччині та Балтіїї, хоча є окремі індивиди які добрались навіть до Канади.Але основна маса в Польщі.Дійшло до того що ложити костку під Києвом за 500-1000 доларів в місяць ще треба людей пошукати «Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн Корнеев Повідомлень: 1629 З нами з: 03.07.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6675667666776678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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