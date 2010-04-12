Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,14 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз», передает «Интерфакс-Украина».
Согласно расчетам, со стороны Словакии за этот период поступило 5,634 млрд куб м газа (-33,3% к январю-октябрю 2017 года), Венгрии — 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польши — 601,3 млн куб м (-40,6%).
НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.
Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.
«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера - постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%); штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
Кожен може мати яку хоче думку... Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника... Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів... Тому Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності На запитання як це повязано з економікою - відповім Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю)
БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..
Корнеев написав:Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.
На счет всех Вы конечно загнули. Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость. Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт
Ну всі то звичайно перебільшення, багато в Києві і інших регіонах, але тут де я живу то більшість Польща, потім Чехія, трохи в Німеччині та Балтіїї, хоча є окремі індивиди які добрались навіть до Канади.Але основна маса в Польщі.Дійшло до того що ложити костку під Києвом за 500-1000 доларів в місяць ще треба людей пошукати
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн