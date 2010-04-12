Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,14 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз», передает «Интерфакс-Украина».
Согласно расчетам, со стороны Словакии за этот период поступило 5,634 млрд куб м газа (-33,3% к январю-октябрю 2017 года), Венгрии — 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польши — 601,3 млн куб м (-40,6%).
НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.
Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.
«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
ЛАД написав:С точки зрения домохозяйки 2 мелких примера - постоянно покупаю в Кулиничах зерновые булочки; цена летом - 3,50, сейчас уже 4,00 (+14%); штрудель с маком ещё месяц или два назад стоил 95 грн/кг, сейчас 135 (+42%).
Так у нас все хотят европейские зарплаты нынче, но не за счет европейской производительности, а просто подняв цену на свою продукцию, вот так и ходим по кругу.
Кожен може мати яку хоче думку... Але тільки в концтаборі - покращення продуктивності відбувається за рахунок зменшення розміру доданої вартості яка йде на споживання працівника... Продуктивність праці це точка рівноваги між витратами праці і отриманими доходами Я , як працедавець - не можу змусити людину піднімати продуктивність праці - не приміняючи при цьому морквинку збільшення її доходів... Тому Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності На запитання як це повязано з економікою - відповім Ті в кого продуктивність ( і доходи) нижчі- ті будуть покидати ринок , ті в кого продуктивність і доходи вищі-займати місце покинувших , але так як доходи виростуть вище ніж продуктивність - значить ці вищі дохорди й підуть на закупку того що виготовляли інші працівники ( чим створюється можливість і цим іншим отримувати перевищення доходів над продуктивністю)
БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..
Корнеев написав:Искатель Злотий у нас здають дуже багато.Всі в Польщі , села і міста масово на заробітках.
На счет всех Вы конечно загнули. Часто встречаю у себя, в Запорожских провинциях, бригады из Франковска, Тернополя, Хмельницкого. В Днепре, Запорожье львовяне тоже не редкость. Какая мотивация у них не знаю, но то что ехать к нам на 1000км дальше чем в Польшу - факт
Ну всі то звичайно перебільшення, багато в Києві і інших регіонах, але тут де я живу то більшість Польща, потім Чехія, трохи в Німеччині та Балтіїї, хоча є окремі індивиди які добрались навіть до Канади.Але основна маса в Польщі.Дійшло до того що ложити костку під Києвом за 500-1000 доларів в місяць ще треба людей пошукати
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Den написав:БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..
А оборудование и технологии берутся сами по себе из ниоткуда ? или создаются людьми ? В сквере, сколько бы не мёл дворник, а листья будут. А дайте ему промышленный пылесос (придуманный другими людьми), который листья перегоняет в прицеп и ... оп-па, сквер убирается быстрее и чище
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 03 лис, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Yuri_61 написав:Может скажу не новость, но жизнь ближе к 60 превращается в полную #опу. Не пил, не курил, но организм мой изношен уже. Куча хронических неизлечимых болезней, в том числе одна очень опасная. А любимый вождь рашестана своему народу пенсию до 65 лет отдалил. Боюсь что наши депутаты, всё сдирая под копирку у рашестана, и у нас сделают это. Тогда мне будет двойная #опа.
Віра, мова, армія ... Пафосно и красиво... А мне что с этого? Мне ближе к сердцу лозунг: страховая медицина, сильная экономика, профессиональная армия.
Яка така діяльність могла знесилити організм до майже інвалідності ?? Ймовірно, усе життя працювали у складних умовах ? Розумію, ви 1961 року народження. Маючи страховий стаж 28 років, у 2021 вийдете на повну пенсію, рівень якої значною мірою буде залежати від рівнів зарплати і відрахувань до ПФ.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Суб 03 лис, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Может скажу не новость, но жизнь ближе к 60 превращается в полную #опу. Не пил, не курил, но организм мой изношен уже. Куча хронических неизлечимых болезней, в том числе одна очень опасная. А любимый вождь рашестана своему народу пенсию до 65 отдалил. Боюсь что наши депутаты, всё сдирая под копирку у рашестана, и у нас сделают это. Тогда мне будет двойная #опа.
Ну если всю жизнь не следить за здоровьем (не менять масло в авто) то что Вы ожидали ? Начните с элементарной зарядки потом можно подключить получасовые пробежки, контрастный душ после бега. Замечали как человек всю жизнь был атеистом, а под старость становится набожным ? С чего бы это ? Стремно становится потому, что ровесники отходят в лучший мир и понимаешь, что следующая очередь твоя. А хочется хоть какую-то мало-мальскую надежду, что там не пустота, но продолжаешь есть колбасу с консервантами и супец да пожирнее.