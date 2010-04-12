Додано: Суб 03 лис, 2018 18:53

Игорь написав: Yuri_61 написав: Ну если всю жизнь не следить за здоровьем (не менять масло в авто) то что Вы ожидали ? Начните с элементарной зарядки потом можно подключить получасовые пробежки, контрастный душ после бега. Замечали как человек всю жизнь был атеистом, а под старость становится набожным ? С чего бы это ? Стремно становится потому, что ровесники отходят в лучший мир и понимаешь, что следующая очередь твоя. А хочется хоть какую-то мало-мальскую надежду, что там не пустота, но продолжаешь есть колбасу с консервантами и супец да пожирнее. Ну если всю жизнь не следить за здоровьем (не менять масло в авто) то что Вы ожидали ? Начните с элементарной зарядкипотом можно подключить получасовые пробежки, контрастный душ после бега. Замечали как человек всю жизнь был атеистом, а под старость становится набожным ? С чего бы это ? Стремно становится потому, что ровесники отходят в лучший мир и понимаешь, что следующая очередь твоя. А хочется хоть какую-то мало-мальскую надежду, что там не пустота, но продолжаешь есть колбасу с консервантами и супец да пожирнее.

1)А если генетически хилым предопределено быть?2) на счёт физических нагрузок согласен с Вами, что надо начинать, так как армейская закалка давно прошла (учебка, где 3-х км кросс в сапогах каждый день по несколько раз)3) верю в Высший Разум, и чем старше, тем больше, что всё устроено разумно, но с людбми немного схалтурено, или специально, чтоб стимул развития человечества был, так как животные созданы гораздо более приспособленными к внешней среде.4) О душе: считаю это программа, мозг - это биологический процессор.5) Высшему Разуму человечество необходимо для каких то целей, нам не известных.Эксперимент.Верю в теорию кармы. Без мозга - процессора душа не оживает. Программа внедряется в ребёнка в 4 года (когда помнишь первые события своей жизни. До этого работает "вшитый" в гены БИОС (более простая программа, управляющая базовыми функциями живого существа.7) животные тоже имеют эмоции (ревность, зависть, нежность, гнев и т.д.). Они разумны, имеют самосознание, как и человек, страдают также.хотел бы верить церковникам, но не могу. Без мозга нет разума, а значит души. Душа каждый раз умирает с конкретным индивидуумом. Нет памяти, нет индивидуума. О какой загробной жизни можно говорить?