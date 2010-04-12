Den написав:БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..
А оборудование и технологии берутся сами по себе из ниоткуда ? или создаются людьми ?
Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.
Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.
Увы, будущее еще более туманно - уже сейчас ИИ способен сам создать программные продукты, нейронные сети активно экспериментируют с лекарствами от рака и ставят диагнозы, а блокчейн способен хранить и обрабатывать транзакции людей и вещей без участия людей.
Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах
Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах
Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала? Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.
zРадио написав: Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах
Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала? Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.
Анекдот в тему:
У физиков есть традиция. Каждые 16 миллиардов лет они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер
Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...
Нас чекає глибока криза. Як бізнесу пережити 2020 рік https://nv.ua/ukr/ukraine/nas-chekaje-h ... 04771.html ".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
[quote="4489329:zРадио"] Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...
Правильно делаете, что не верите. Человечество только в начале великих открытий. Ещё есть 1000000000000000 и больше возможностей стать Нобелевским лауреатом. Столько динамита (тротила) не произодят, чтоб оплатить эти премии. Ещё по существу медицина и наука в зачаточном состоянии.
zРадио написав: Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах
Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала? Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.
Анекдот в тему:
У физиков есть традиция. Каждые 16 миллиардов лет они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер
Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...
В процессе эволюции людей было только три революции, остальное мелочи: когнитивная 70 тыс лет назад, аграрная 12 тыс лет назад, и научная, начавшаяся 500 лет тому, и продолжающаяся поныне.
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
freeze написав: Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
Так вы этот пример, вам пример хорошей европейской жизни, а вам бы всё равно в 90-е с рекетом скатится
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах