Додано: Суб 03 лис, 2018 19:57

ihorkyiv

Вам бы прочитать статью, перед тем как постить. А то ссылка и цитаты - совсем не соотвествует.

PS. ну совсем идиотов стали сюда присылать

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах