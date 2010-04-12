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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6677667866796680>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:16

  pesikot написав:
  Den написав:БРЕД Продуктивность создаётся не людьми, а оборудованием на котором они работают , большей добавленой стоимостью , передовыми технологиями и перераспределением капитала . Ну а дальше идёт перераспределение этих доходов через все уровни бюджетов ... А так да почти как ты написал :) Сколькобы дворник не мёл продуктивности это добавит аж ...ПС поэтому сколько не повышай минималку и оплату пока не появятся технологии и оборудование это будет приводить только в девальвации и инфляции..

А оборудование и технологии берутся сами по себе из ниоткуда ? или создаются людьми ?


Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.

Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.

Увы, будущее еще более туманно - уже сейчас ИИ способен сам создать программные продукты, нейронные сети активно экспериментируют с лекарствами от рака и ставят диагнозы, а блокчейн способен хранить и обрабатывать транзакции людей и вещей без участия людей.

Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:23

[quote="4489325:zРадио"]

Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах :mrgreen:

Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала?
Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.

Администратору сайта: Ваш сайт заражён.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:30

  Yuri_61 написав:
  zРадио написав:
Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах :mrgreen:

Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала?
Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.


Анекдот в тему:

У физиков есть традиция. Каждые 16 миллиардов лет они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер :mrgreen:

Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...


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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:43

  zРадио написав:
Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.

Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.

а первоначальный пост осознать не получилось у вас ? сложно для вас ? штампы в голове ?
Назовите производство, где старое оборудование само по себе производит новое оборудовние ? :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:47

Нас чекає глибока криза. Як бізнесу пережити 2020 рік https://nv.ua/ukr/ukraine/nas-chekaje-h ... 04771.html
".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється". :D :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:47

[quote="4489329:zРадио"]
Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...

Правильно делаете, что не верите. Человечество только в начале великих открытий.
Ещё есть 1000000000000000 и больше возможностей стать Нобелевским лауреатом. Столько динамита (тротила) не произодят, чтоб оплатить эти премии. Ещё по существу медицина и наука в зачаточном состоянии.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:52

  zРадио написав:
  Yuri_61 написав:
  zРадио написав:
Вот график, который очень наглядно демонстрирует падение роли "кожаных мешков" в экономических процессах :mrgreen:

Трудно даже представить, что будет с человечеством через 1000 лет, а через 100000 лет, а через 1000000 лет? С таким стремительным развитием технического и научного потенциала?
Сейчас поражаешься развитию техники, науки, медицины в США. И Европа подтягивается к ним, и Китай, Япония.


Анекдот в тему:

У физиков есть традиция. Каждые 16 миллиардов лет они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер :mrgreen:

Я лично отказываюсь верить в то, что мы уже очень близки к верхнему пределу развития, но глянешь на эту экспоненциальную прогрессию, и поневоле задумываешься...


В процессе эволюции людей было только три революции, остальное мелочи: когнитивная 70 тыс лет назад, аграрная 12 тыс лет назад, и научная, начавшаяся 500 лет тому, и продолжающаяся поныне.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:57

ihorkyiv
Вам бы прочитать статью, перед тем как постить. А то ссылка и цитаты - совсем не соотвествует.
PS. ну совсем идиотов стали сюда присылать
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:59

  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".


Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:05

  freeze написав:
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.

Так вы этот пример, вам пример хорошей европейской жизни, а вам бы всё равно в 90-е с рекетом скатится :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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