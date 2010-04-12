zРадио написав: Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.
Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.
а первоначальный пост осознать не получилось у вас ? сложно для вас ? штампы в голове ? Назовите производство, где старое оборудование само по себе производит новое оборудовние ?
Рекомендую вам не цепляться к словам, а почитать произведение "День, когда компьютер напишет роман", буквально написанный искусственной нейронной сетью в 2016 году.
Также можете ознакомиться с реальным ПО эволюционного программирования.
Что касается оборудования - вот вам робот-budivelnik , самостоятельно создающий строительные конструкции, в том числе строительные леса (то самое оборудование для оборудования, которое вы просили предъявить).
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.
Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.
Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.[/quote]
Ну, це уже не до мене, а до власника UBC Group Ігоря Гуменного: "Досвід роботи від Південної Африки до Латинської Америки дає мені право порівнювати, чим Україна відрізняється від Мексики, Бразилії чи ПАР. Приблизно третина населення цих країн – неосвічені, малограмотні. За його словами, в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".