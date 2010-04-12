zРадио написав: Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.
Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.
а первоначальный пост осознать не получилось у вас ? сложно для вас ? штампы в голове ? Назовите производство, где старое оборудование само по себе производит новое оборудовние ?
Рекомендую вам не цепляться к словам, а почитать произведение "День, когда компьютер напишет роман", буквально написанный искусственной нейронной сетью в 2016 году.
Также можете ознакомиться с реальным ПО эволюционного программирования.
Что касается оборудования - вот вам робот-budivelnik , самостоятельно создающий строительные конструкции, в том числе строительные леса (то самое оборудование для оборудования, которое вы просили предъявить).
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.
Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.
Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.[/quote]
Ну, це уже не до мене, а до власника UBC Group Ігоря Гуменного: "Досвід роботи від Південної Африки до Латинської Америки дає мені право порівнювати, чим Україна відрізняється від Мексики, Бразилії чи ПАР. Приблизно третина населення цих країн – неосвічені, малограмотні. За його словами, в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.
Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.
«714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.
Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.
Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
Да там вся статья - бред. С умным видом дают странные советы, хорошо хоть честно признаются, что сами им не следуют. И сами они разбогатели явно не благодаря таким советам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Сибарит написав:Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем
Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.
Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
Да там вся статья - бред. С умным видом дают странные советы, хорошо хоть честно признаются, что сами им не следуют. И сами они разбогатели явно не благодаря таким советам.
Це 100% !! Схоже уся четвірка сколотила капітал завдяки стратегії "брудного яблука": знайшов, помив, продав, купив два, продав … ))) До речі, Ложкін якось сповідувався, що розпочав капіталістичну діяльність у ранній юності, торгуючи у роздріб газетами на вулиці. Майже яблучна стратегія.