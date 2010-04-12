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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6677667866796680

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Какой бы красивой и приятной эта фраза не казалась, она утратила актуальность еще с 70-80-х годов 20-го века.

Людей, причастных к науке и технологиям в мире всего 2%, а оборудование уже давно как является продуктом производства другого оборудования.

а первоначальный пост осознать не получилось у вас ? сложно для вас ? штампы в голове ?
Назовите производство, где старое оборудование само по себе производит новое оборудовние ? :-)


Рекомендую вам не цепляться к словам, а почитать произведение "День, когда компьютер напишет роман", буквально написанный искусственной нейронной сетью в 2016 году.

Также можете ознакомиться с реальным ПО эволюционного программирования.

Что касается оборудования - вот вам робот-budivelnik :mrgreen: , самостоятельно создающий строительные конструкции, в том числе строительные леса (то самое оборудование для оборудования, которое вы просили предъявить).

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/ ... blies.html

О 3D-печати вы же и сами, наверняка, в курсе - оборудоваие создает оборудование. Технически - само. Человек является лишь заказчиком.
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 03 лис, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:13

  freeze написав:
  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".


Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.

А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:20

  pesikot написав:ihorkyiv
Вам бы прочитать статью, перед тем как постить. А то ссылка и цитаты - совсем не соотвествует.
PS. ну совсем идиотов стали сюда присылать

Як вас зачепило !! Ви що - випускник тієї школи ? Нічого не вдієш - альма матер вашого розуму назавжди. Мої співчуття.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:29

  ihorkyiv написав:
  freeze написав:
  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".


Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.

А що вас дивує ?? Африканська ментальність. У Євразії існує подібний народець з початком ареалу у 30 км від Харкова на схід.


Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:40

  freeze написав:


Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.[/quote]

Ну, це уже не до мене, а до власника UBC Group Ігоря Гуменного: "Досвід роботи від Південної Африки до Латинської Америки дає мені право порівнювати, чим Україна відрізняється від Мексики, Бразилії чи ПАР. Приблизно третина населення цих країн – неосвічені, малограмотні. За його словами, в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:45

Шоколадные проценты

Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.

Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.

«‪714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.

Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.

Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.

В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:57

  freeze написав:
  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".

Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.

Да там вся статья - бред.
С умным видом дают странные советы, хорошо хоть честно признаются, что сами им не следуют.
И сами они разбогатели явно не благодаря таким советам. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ
Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем


Щас прямь уписаюсь...
Плюс Сибарику.
:!:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:46

  edvardd написав:
  Qwerty написав:
  Proofy написав:Было дело кто то писал в первой половине октября, что по 32.2 евро успел взять в газмясе. Тоже слегка взял в тот период 32.3. Вчера втарил на депо менее 32, может и это еще не сладкий курс.

Також брав євро по курсу від 32,25 до 32,30... Для вояжу в Європу... Сьогодні в Парижі розраховувався карткою Приватбанка по курсу 32,36 гривень за євро.

вы там могилу земляка посетите:

Зображення

З якою метою?!
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:52

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".

Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.

Да там вся статья - бред.
С умным видом дают странные советы, хорошо хоть честно признаются, что сами им не следуют.
И сами они разбогатели явно не благодаря таким советам. :)


Це 100% !! Схоже уся четвірка сколотила капітал завдяки стратегії "брудного яблука": знайшов, помив, продав, купив два, продав … ))) До речі, Ложкін якось сповідувався, що розпочав капіталістичну діяльність у ранній юності, торгуючи у роздріб газетами на вулиці. Майже яблучна стратегія.
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