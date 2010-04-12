Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...
Таких не встречал Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.
Це і я добре розумію... Мова йшла про прогандистські коментарі деяких прогресивних форумчан і їх точку зору... Не більше, але й не менше! Для того, щоб кудись прийти, потрібно запроваджувати капіталістичний устрій економіки, якої нажаль у нас ніколи не було, тому розглядати питання торгівлі чимось конкретним і відокремленим якось не по розумному буде... І торгівля газом, і торгівля бензином, і торгівля бєляшами на ринку, де зебра їх споживає дуже далека від ринкової... З усіма висновками!
freeze написав:Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.
Врядли мы себе можем позволить Абаму...На данном этапе. Р.С. Особенно высоко интеллектуального .....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 00:28, всього редагувалось 2 разів.
Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...
Таких не встречал Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...
Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.
1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены? 2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов? 3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных?
Ви правильно задаєте питання... Товариш написав не зрозуміло, що... Не може бути на щось ринкова ціна, а на щось ні при повній відсутності ринку і при повній імпотенції АМКУ... Відкрийте всі ринки, зніміть обмеження, створіть дійсну реальну конкуренцію, яка зніме й питання ринку праці, а потім розказуйте про ринкові ціни... Тільки чийсь дуже вагомий інтерес і корупційна складова, як заявив наш гарант, зразу відпаде, а кому це з небожителів потрібно...
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності
Тянет на шнобелевскую премию.
Що і на шо у вас тягне- я промовчу... А по суті Часи коли продуктивність збільшувалась довжиною нагайки - давно у минулому Сьогодні продуктивність збільшується покращенням технологій/інструментів , але за ці технології/інструменти потрібно заплатити сьогодні - а продуктивність від їх використання буде збільшуватись завтра... От і виходить - поки підприємець/підприємство не наростить капітал достатній для купівлі нових технологій/інструментів - доти продуктивність рости не буде , а накопичення капіталу буде йти тим швидше чим більшу націнку зможуть оплатити споживачі продукту....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що дивного Згадайте американські і французські спроби збудувати великі мікрорайони і заселити їх як багатими так і бідними... Через 15 років від початку експерименту райони перетворились в гетто для бідних- бо багаті звідти дременули...
Тепер по нотебукам Було , є ,і буде... В кожному класі(інститутській групі) з 30 осіб є Один який може і хоче вчитись Один який може , але не хоче Один який хоче але не може Остальних 90% - це фон для 10% найкращих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав:Что касается оборудования - вот вам робот-budivelnik , самостоятельно создающий строительные конструкции, в том числе строительные леса (то самое оборудование для оборудования, которое вы просили предъявить).
Суть не не в тому що важко створити щось нове і прогресивне... Є хороша приказка Зробимо а- швидко , б- якісно , в- дешево - виберіть будь-яких два пункти
Суть в тому що важко зробити хороше , яке буде дешевше від поганого. Яскравий приклад авто Ніхто ж не заявляє що сьогоднішній мерседес - гірший від Форда-Т ( жестянка ліззі) - але й ціни у них різні 500 жестянка лізі і 150 000 мерс
ПС для кібернетика Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:ПС для кібернетика Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!
Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог
Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона?