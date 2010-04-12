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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:59

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...

Таких не встречал :)
Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
  Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...

Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ :)
Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.

Це і я добре розумію... Мова йшла про прогандистські коментарі деяких прогресивних форумчан і їх точку зору... Не більше, але й не менше! Для того, щоб кудись прийти, потрібно запроваджувати капіталістичний устрій економіки, якої нажаль у нас ніколи не було, тому розглядати питання торгівлі чимось конкретним і відокремленим якось не по розумному буде... І торгівля газом, і торгівля бензином, і торгівля бєляшами на ринку, де зебра їх споживає дуже далека від ринкової... З усіма висновками!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:00

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.


Врядли мы себе можем позволить Абаму...На данном этапе. :oops:
Р.С.
Особенно высоко интеллектуального ..... :cry: :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 00:28, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:05

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Qwerty написав:Ну на цьому форумі багато апологетів, що газ повинен рости до європейських ринкових цін...

Таких не встречал :)
Расти газ должен, но до чуть меньших величин. Розничная цена газа состоит из оптовой цены, которая у соседей должна быть почти одинаковой, и цены дистрибуции, которая может быть у нас немного меньше.
  Qwerty написав:Чому ж за бензин не гутарять, що він у нас значно дешевший від європейської ціни?! І ціна нафти якось при цьому не сильно їх в Європі турбує...

Потому что существует достаточно конкурентный рынок бензина, который устанавливает цену. Требовать отклонения цены от рыночной как-то не разумно. Это все равно, что гадать о курсе доллара, исходя из предположений о желаниях НБУ :)
Бензин ни в каком виде не дотируется из бюджета. Более того, взимаются весьма серьезные акцизы. К немедленному достижению акцизами европейского уровня можно не стремиться, но когда-нибудь к этому придем.

1. Почему бы не попытаться создать такой же конкурентный рынок газа вместо примитивного повышения цены?
2. Оптовые цены на бензин у соседей (в Европе) примерно такие же, как у нас? Разница в рознице только за счёт акцизов?
3. Почему за оптовую цену у нас принимается спотовая цена, которая (если правду пишут) заметно выше контрактных?

Ви правильно задаєте питання... Товариш написав не зрозуміло, що... Не може бути на щось ринкова ціна, а на щось ні при повній відсутності ринку і при повній імпотенції АМКУ... Відкрийте всі ринки, зніміть обмеження, створіть дійсну реальну конкуренцію, яка зніме й питання ринку праці, а потім розказуйте про ринкові ціни... Тільки чийсь дуже вагомий інтерес і корупційна складова, як заявив наш гарант, зразу відпаде, а кому це з небожителів потрібно...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:27

  ЛАД написав:
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності
:?: :!:
Тянет на шнобелевскую премию. :)
Що і на шо у вас тягне- я промовчу...
А по суті
Часи коли продуктивність збільшувалась довжиною нагайки - давно у минулому
Сьогодні продуктивність збільшується покращенням технологій/інструментів , але за ці технології/інструменти потрібно заплатити сьогодні - а продуктивність від їх використання буде збільшуватись завтра...
От і виходить - поки підприємець/підприємство не наростить капітал достатній для купівлі нових технологій/інструментів - доти продуктивність рости не буде , а накопичення капіталу буде йти тим швидше чим більшу націнку зможуть оплатити споживачі продукту....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32

  freeze написав:
  ihorkyiv написав:".. в одній з південноафриканських країн уряд вже протягом 10 років витрачає мільйони доларів на освіту, створюючи школи, де у кожного є форма, відмінні викладачі та навіть ноутбук. Але закінчуючи ці школи, діти повертаються до старого способу життя, нічого не змінюється".
Между нами говоря какой-то нонсенс. Хотят мне внушить, что создаются какие-то элитные школы, где у каждого ребенка есть ноутбук, и после окончания школы выпускники опять залазят на баобабы.
А що дивного
Згадайте американські і французські спроби збудувати великі мікрорайони і заселити їх як багатими так і бідними... Через 15 років від початку експерименту райони перетворились в гетто для бідних- бо багаті звідти дременули...

Тепер по нотебукам
Було , є ,і буде...
В кожному класі(інститутській групі) з 30 осіб є
Один який може і хоче вчитись
Один який може , але не хоче
Один який хоче але не може
Остальних 90% - це фон для 10% найкращих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:38

  zРадио написав:Что касается оборудования - вот вам робот-budivelnik :mrgreen: , самостоятельно создающий строительные конструкции, в том числе строительные леса (то самое оборудование для оборудования, которое вы просили предъявить).
Суть не не в тому що важко створити щось нове і прогресивне...
Є хороша приказка
Зробимо
а- швидко ,
б- якісно ,
в- дешево
- виберіть будь-яких два пункти

Суть в тому що важко зробити хороше , яке буде дешевше від поганого.
Яскравий приклад авто
Ніхто ж не заявляє що сьогоднішній мерседес - гірший від Форда-Т ( жестянка ліззі) - але й ціни у них різні 500 жестянка лізі і 150 000 мерс

ПС
для кібернетика
Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:56

budivelnik
Будивельниу поки уважуха, може и балабол.... :P
Вы с Либо не из одной конторы?
:cry:
Хотя нам в колхозе, в общем-то и пофиг... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:05

  дарий написав:budivelnik
Будивельниу поки уважуха, може и балабол.... :P
Вы с Либо не из одной конторы?
:cry:
Хотя нам в колхозе, в общем-то и пофиг... :D
Лібо - з контори глибокого буріння , а я так , аматор , при чому повністю розсекречений..... хоча коли капітан був салагою - він в мене немало картоплі почистив :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:07

budivelnik
:wink: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:16

  budivelnik написав:ПС
для кібернетика
Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.


Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!

Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог :oops:

Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? :mrgreen:
zРадио
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