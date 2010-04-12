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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:ПС
для кібернетика
Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!

Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог :oops:

Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? :mrgreen:
В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 6679668066816682
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