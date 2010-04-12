В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторівzРадио написав:Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!
Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог
Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона?
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%