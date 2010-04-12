budivelnik написав:ПС для кібернетика Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!
Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог
Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона?
В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди) Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:
zРадио написав:Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...
Страница 6645 - проверь.
Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.
Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов...
zРадио написав:Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен. Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов..
Важко кібернетикам зі мною Що поробиш - зробимо їм ще важче 1 Дивимось якою була ціна газу
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився) 3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків) Таким чином В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином Після оплати газу в населення на руках залишилось 2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн 2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн Якщо реальний курс в 2013 році був більший за 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей.... І останнє Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила. Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників