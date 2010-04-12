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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6679668066816682 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 929 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 592 Всього голосів : 929 Додано: Нед 04 лис, 2018 01:25 zРадио написав: budivelnik написав: ПС

для кібернетика

Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме. ПСдля кібернетикаТільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме. Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!



Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог



Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я могДавай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів

Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди)

Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові

Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази

Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10% В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторівПерший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди)Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однаковіТретій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в разиЧетверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19721 З нами з: 15.01.09 Подякував: 125 раз. Подякували: 1918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 01:46 budivelnik написав: В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів

Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння

Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові

Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази

Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10% В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторівПерший - у валюті держави для якої проводиться порівнянняДругий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однаковіТретій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в разиЧетверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%



Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:

zРадио написав: Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...

Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...

Страница 6645 - проверь.



Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.



Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов... Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:Страница 6645 - проверь.Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов... zРадио

Повідомлень: 623 З нами з: 02.05.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 02:10 Re: Валютный рынок в контексте

Ставки здесь не принято, однако...если не спится, курс нала на 10-е?

По всем инфо вроде в теплые края... Это и пугает.



28.50, но то таке... пока.

как это... Загон Оленей..



Как загонят - на 27.70, думаю, сходим.



Нищета всеодно приводит к падению нацвалюты.



Пакистан, Бангладеш, Индия и т.д.



Без решения проблемы "СХЕМА" - хреново.

А она то, решается ооочень небыстро, пока, взагали.



Поборемо! [quote][/quote]Умнички... Поговорили.Ставки здесь не принято, однако...если не спится, курс нала на 10-е?По всем инфо вроде в теплые края... Это и пугает.28.50, но то таке... пока.как это... Загон Оленей..Как загонят - на 27.70, думаю, сходим.Нищета всеодно приводит к падению нацвалюты.Пакистан, Бангладеш, Индия и т.д.Без решения проблемы "СХЕМА" - хреново.А она то, решается ооочень небыстро, пока, взагали.Поборемо! Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 03:02, всього редагувалось 10 разів. дарий

Повідомлень: 684 З нами з: 21.01.17 Подякував: 297 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 02:17 zРадио написав: Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.

Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь , и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов.. Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.Что касается, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов.. Важко кібернетикам зі мною

Що поробиш - зробимо їм ще важче

1 Дивимось якою була ціна газу https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365

З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)

Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000

З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856 З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856 Для простоти наших розрахунків приймемо як 1,10

з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м

2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 2018 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

2013 -3265

2017 - 8777 2013 -32652017 - 8777 2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)

3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)

Таким чином

В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн

В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн

З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином

Після оплати газу в населення на руках залишилось

2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн

2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн

Якщо реальний курс в 2013 році був більший за

28(сьогодні)*448,16/1296,94= 9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....

І останнє

Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.

Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні Важко кібернетикам зі мноюЩо поробиш - зробимо їм ще важче1 Дивимось якою була ціна газуДля простоти наших розрахунків приймемо як 1,10з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 20182018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)Таким чиномВ 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грнВ 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грнЗ іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чиномПісля оплати газу в населення на руках залишилось2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грнЯкщо реальний курс в 2013 році був більший за28(сьогодні)*448,16/1296,94=- значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....І останнєНе забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19721 З нами з: 15.01.09 Подякував: 125 раз. Подякували: 1918 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6679668066816682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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