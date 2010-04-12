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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:ПС
для кібернетика
Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!

Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог :oops:

Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? :mrgreen:
В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди)
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:46

  budivelnik написав:В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%


Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:
  zРадио написав:Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...

Страница 6645 - проверь.

Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.

Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:10

Re: Валютный рынок в контексте

[quote][/quote]Умнички... Поговорили.
Ставки здесь не принято, однако...если не спится, курс нала на 10-е?
По всем инфо вроде в теплые края... Это и пугает.

28.50, но то таке... пока.
как это... Загон Оленей..
:shock:
Как загонят - на 27.70, думаю, сходим.
:|
Нищета всеодно приводит к падению нацвалюты.

Пакистан, Бангладеш, Индия и т.д.

Без решения проблемы "СХЕМА" - хреново. :(
А она то, решается ооочень небыстро, пока, взагали.

Поборемо!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 03:02, всього редагувалось 10 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:17

  zРадио написав:Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.
Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов..
Важко кібернетикам зі мною
Що поробиш - зробимо їм ще важче
1 Дивимось якою була ціна газу
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365
З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)
Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000
З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856
Для простоти наших розрахунків приймемо як 1,10
з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м
2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 2018
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)
3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)
Таким чином
В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн
В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн
З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином
Після оплати газу в населення на руках залишилось
2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн
2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн
Якщо реальний курс в 2013 році був більший за
28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....
І останнє
Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.
Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:39

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