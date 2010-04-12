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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:ПС
для кібернетика
Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!

Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог :oops:

Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона? :mrgreen:
В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди)
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:46

  budivelnik написав:В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів
Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння
Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові
Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази
Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%


Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:
  zРадио написав:Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...

Страница 6645 - проверь.

Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.

Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:10

Re: Валютный рынок в контексте

[quote][/quote]Умнички... Поговорили.
Ставки здесь не принято, однако...если не спится, курс нала на 10-е?
По всем инфо вроде в теплые края... Это и пугает.

28.50, но то таке... пока.
как это... Загон Оленей..
:shock:
Как загонят - на 27.70, думаю, сходим.
:|
Нищета всеодно приводит к падению нацвалюты.

Пакистан, Бангладеш, Индия и т.д.

Без решения проблемы "СХЕМА" - хреново. :(
А она то, решается ооочень небыстро, пока, взагали.

Поборемо!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 03:02, всього редагувалось 10 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:17

  zРадио написав:Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.
Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов..
Важко кібернетикам зі мною
Що поробиш - зробимо їм ще важче
1 Дивимось якою була ціна газу
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365
З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)
Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000
З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856
Для простоти наших розрахунків приймемо як 1,10
з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м
2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 2018
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)
3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)
Таким чином
В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн
В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн
З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином
Після оплати газу в населення на руках залишилось
2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн
2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн
Якщо реальний курс в 2013 році був більший за
28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....
І останнє
Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.
Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:39

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moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:02

... хоч бери, та й знову за "того самого" голосуй!)))

...почитавши будівельника...... - треба на ті жири в маслі, що ми "збагатіли", піти купити ще одну квартиру)))
- от тільки все довкола зросло і росте в ціні(продукти/паливо/побут. техніка, буд-матеріали і т. п.)
- але, думаю що і тут, будівельник, ці всі подорожчання відніме, і в нього, ВСЕ ОДНО, ще залишиться трохи "перемоги")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:57

вчіться заробляти, льогкім двіженієм рукі :)


https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 4150426629
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:13

Qwerty
Просто так... интересное там место...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:53

  budivelnik написав:1 Дивимось якою була ціна газу
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365
З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)
Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000
З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856
Для простоти наших розрахунків приймемо як 1,10
з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м
2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 2018
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)
3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)
Таким чином
В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн
В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн
З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином
Після оплати газу в населення на руках залишилось
2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн
2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн
Якщо реальний курс в 2013 році був більший за
28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....
І останнє
Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.
Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні


А budivelnik то у нас совсем с цифрами не дружит :mrgreen: Его не смущает, что в расчетах одновременно он берет 20 млрд кубов в год общего потребления и тариф для среднего потребления на пользователя до 6 тыс кубов.

То есть в Украине всего то, согласно budivelnik, миллиона 4-6 домохозяйств, каждое из которых потребляет столько (порядка 4-5 тыс кубов в год), что заплатило в 2013 по тарифу 1.1 грн за куб.

Нет уж, барышня! Потребителей-плательщиков газа в Украине среди населения (домохозяйств) не 5 млн, и даже не 10, а 12. Соответственно, потребление каждого из них в среднем с лихвой укладывается в квоту 2,5 тыс кубов, соответственно, тариф для 2013 нужно брать 0,73 грн за куб, а не 1.1, как сделал ты. Ну пусть 10% превысили квоту 2.5 тыс кубов в год - ок, возьмем 0,8 грн.

Далее - о субсидиях 2013 (а они были, несмотря на низкие тарифы) тоже "забыл". Но то мелочи - 2 млрд грн. Я за тебя это сделаю - все ок.

Гораздо больший косяк в том, что ты "забыл" о повышении тарифа с ноября 2018 с 6.9 до 8.5 грн. А потребление ноябрь-декабрь это ни много ни мало - 30% годового потребления. Поэтому средний тариф 2018 будет 0.7 * 6.9 + 0,3 * 8,5 = 7,4 грн.

Ну и последний твой косяк: 3265 грн в 2013 - это средняя зарплата за весь год, а 9000 грн в 2018 ты берешь на конец года. На самом деле январь 2018 был 7700 грн. Пусть закончим год даже на 9500 - выше, чем ты говоришь. Средняя по году будет 8600. Но никак не 9000.

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018

Итого по твоей модели, в которой количество работающих и объем потребления статичны (хотя это не так - минус Крым и значительная часть Донбасса) получаем следующее:

2013: 3265 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 0,8) + 2 млрд = 470 - 16 + 2 = 456 млрд грн.
2018: 8600 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 7,4) + 77 млрд = 1238 - 148 + 77 = 1167 млрд.

Что больше - 456 грн в 2013, или 1167 грн в 2018? Вопрос открытый - пусть каждый сам решит для себя. Это сильно зависит от структуры потребления. Я скажу только за себя: 1167 грн сегодня в товарах и услуги - это меньше 456 грн в 2013.
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лис, 2018 12:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:53

Мої езоповськи страждання

Я тут нетотожно-недолугий аналітик щодо фундаментальної бази ціноутворення булочок та макових штруделів у Харькові і зовсім недалекий в базарній торгівлі вантузами та кришками до унітазів у Львові, але про нашу милу гривночку напишу, езоповською мовою, розумні зрозуміють, а онолітикам по штруделях та унітазах воно, оце розуміння, і не потрібне – в першого тут інші завдання, а другий все мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого.
Отже, що на мій погляд може чекати гривню на піврічну перспективу езоповською мовою.
1. Через три місяці вибори – думаєм, думаєм, думаєм.
2. А на вибори потрібні кошти, а ті хто їх має має, тримають їх не у гривні, тому прийдеться валюту поміняти на гривночку, не багато так – камазік-другий, п’ятий, десятий, а як це вплине на курс - думаєм, думаєм, думаєм.
3. Друга, найвпливовіша людина світу, перед виборами приїжджала до Порошенко – думаєм, думаєм, думаєм.
4. 11 листопада «списаного» Порошенко запрошують туди де буде перша людина світу і той, кого би всі українці хотіли би як найскоріше побачити у мавзолеї – думаєм, думаєм, думаєм.
5. США відмовилось від договору з мордором по ліквідації ракет середньої та малої дії, як гонка озброєнь може вплинути на економіку агресора - думаєм, думаєм, думаєм.
6. А відключення SWIFT фінансовим організаціям Ірану які знаходяться в чорному списку США, щоб потестувати, потренуватись як воно діє на економіку країни перед відключенням кого, хто наступний, у кого там з санкцій іскандери сміються? Думаєм, думаєм, думаєм.
7. А що буде з курсом, якщо не приведи Господь, виберуть ВОНУ, яка зовсім недавно зустрічалась з каталонським сепаратистом пучдемоном якого активно просуває РФ – думаєм, думаєм, думаєм.
8. Якщо ухвалять бюджет на наступний рік до 01.12., а зі слів Міністру Кабінету міністрів України Олександра Саєнко це відбудеться 22.11., то транш, найімовірніше, отримаємо вже в цьому році, а це, за прогнозами Рожкової, 1,5-1,9 млрд – думаєм, думаєм, думаєм.
9. Чергова міся МВФ вирушає в Україну вже на наступному тижні для консультацій по утвердженню основних показників проекту бюджету 2019 і буде працювати з 04.11 по 09.11 на користь нашої держави, доречі МВФ не розуміє словосполучення «газ для населення» як і не розуміє його рядовий німець, швейцарець, англієць, француз, як і не розуміємо ми нетотожнодефінітивний вираз «бензин для населення» по-відношенні до якого ми, дякуючи Господу вже виросли,а от по газу поки що ще ні, тому – думаєм, думаєм, думаєм.
10. Якщо отримаємо транш, то автоматом і допомогу від ЄС та СБ, а це плюс 1,5 млрд доларів – думаєм, думаєм, думаєм.
11. А станом на 01.11. кількість газу в сховищах є рекордною порівняно з минулими роками – більше 17 млрд – думаєм, думаєм, думаєм.
12. А ціни на основні статі нашого експорту якісь такі і не погані - думаєм, думаєм, думаєм.
13. МВФ пом’якшив вимоги до податку не виведений капітал який просуває Порошено – думаєм, думаєм, думаєм.
14. Уряд планує частину євробондів у сумі еквивалентній 1,3 млрд. доларів направити до бюджету – думаєм, думаєм, думаєм.
15. А нафтогаз отримав дозвіл на розміщення облігів на 1 млрд доларів терміном на 5-ь років і куди вони підуть – думаєм, думаєм, думаєм.
16. А НБУ віртуозно жонглює своїми інструментами - в жовтні сальдо його операцій з іноземною валютою на міжбанку було додатним і становило майже 200 млн дол, а з початку року – 0,8 млрд дол. І це, в традиційний девальваційний місяць, 25% від року , а шо сталося? Думаєм, думаєм, думаєм.
17. Хто пам’ятає травень 2016-го? Яка була паніка серед операторів валютного ринку? 125 млрд гривень (5 млрд доларів) кинутих на докапіталізацію націоналізованого приватбанку. Що мало статися з курсом гривні при такій шаленій сумі втиснутій у грошові агрегати? Сталося? Ні! Тому -думаєм, думаєм, думаєм.
18. Збурення гравітаційного поля яке поширюється зі швидкістю світла руйнує простір і час – думаєм, думаєм, думаєм.
19. Інформаційний парадокс чорних дір які мали би випромінювати елементарні частинки і з часом випаровуватися, але це суперечить загальним постулатам квантової механіки час – думаєм, думаєм, думаєм.
Ой, про що це вже я! На сьогодні вистачить, перепрошую за офтоп, тепер можна і про штруделі та вантузи, але тут я цим «колегам» не помічник, уви, я більш прихильний до дискусій на теми квантових парадоксів та гравітаційних апокаліпсісів.
І на останнє – ненавиджу ватників, але те, про що цей ватан несе, мені чомусь подобається, а Вам? http://www.apn-spb.ru/opinions/article29206.htm
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