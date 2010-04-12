Додано: Нед 04 лис, 2018 12:53

Я тут нетотожно-недолугий аналітик щодо фундаментальної бази ціноутворення булочок та макових штруделів у Харькові і зовсім недалекий в базарній торгівлі вантузами та кришками до унітазів у Львові, але про нашу милу гривночку напишу, езоповською мовою, розумні зрозуміють, а онолітикам по штруделях та унітазах воно, оце розуміння, і не потрібне – в першого тут інші завдання, а другий все мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого.Отже, що на мій погляд може чекати гривню на піврічну перспективу езоповською мовою.1. Через три місяці вибори – думаєм, думаєм, думаєм.2. А на вибори потрібні кошти, а ті хто їх має має, тримають їх не у гривні, тому прийдеться валюту поміняти на гривночку, не багато так – камазік-другий, п’ятий, десятий, а як це вплине на курс - думаєм, думаєм, думаєм.3. Друга, найвпливовіша людина світу, перед виборами приїжджала до Порошенко – думаєм, думаєм, думаєм.4. 11 листопада «списаного» Порошенко запрошують туди де буде перша людина світу і той, кого би всі українці хотіли би як найскоріше побачити у мавзолеї – думаєм, думаєм, думаєм.5. США відмовилось від договору з мордором по ліквідації ракет середньої та малої дії, як гонка озброєнь може вплинути на економіку агресора - думаєм, думаєм, думаєм.6. А відключення SWIFT фінансовим організаціям Ірану які знаходяться в чорному списку США, щоб потестувати, потренуватись як воно діє на економіку країни перед відключенням кого, хто наступний, у кого там з санкцій іскандери сміються? Думаєм, думаєм, думаєм.7. А що буде з курсом, якщо не приведи Господь, виберуть ВОНУ, яка зовсім недавно зустрічалась з каталонським сепаратистом пучдемоном якого активно просуває РФ – думаєм, думаєм, думаєм.8. Якщо ухвалять бюджет на наступний рік до 01.12., а зі слів Міністру Кабінету міністрів України Олександра Саєнко це відбудеться 22.11., то транш, найімовірніше, отримаємо вже в цьому році, а це, за прогнозами Рожкової, 1,5-1,9 млрд – думаєм, думаєм, думаєм.9. Чергова міся МВФ вирушає в Україну вже на наступному тижні для консультацій по утвердженню основних показників проекту бюджету 2019 і буде працювати з 04.11 по 09.11 на користь нашої держави, доречі МВФ не розуміє словосполучення «газ для населення» як і не розуміє його рядовий німець, швейцарець, англієць, француз, як і не розуміємо ми нетотожнодефінітивний вираз «бензин для населення» по-відношенні до якого ми, дякуючи Господу вже виросли,а от по газу поки що ще ні, тому – думаєм, думаєм, думаєм.10. Якщо отримаємо транш, то автоматом і допомогу від ЄС та СБ, а це плюс 1,5 млрд доларів – думаєм, думаєм, думаєм.11. А станом на 01.11. кількість газу в сховищах є рекордною порівняно з минулими роками – більше 17 млрд – думаєм, думаєм, думаєм.12. А ціни на основні статі нашого експорту якісь такі і не погані - думаєм, думаєм, думаєм.13. МВФ пом’якшив вимоги до податку не виведений капітал який просуває Порошено – думаєм, думаєм, думаєм.14. Уряд планує частину євробондів у сумі еквивалентній 1,3 млрд. доларів направити до бюджету – думаєм, думаєм, думаєм.15. А нафтогаз отримав дозвіл на розміщення облігів на 1 млрд доларів на 5-ь років і куди вони підуть – думаєм, думаєм, думаєм.16. А НБУ віртуозно жонглює своїми інструментами - в жовтні сальдо його операцій з іноземною валютою на міжбанку було додатним і становило майже 200 млн дол, а з початку року – 0,8 млрд дол. І це, в традиційний девальваційний місяць, 25% від року , а шо сталося? Думаєм, думаєм, думаєм.17. Хто пам’ятає травень 2016-го? Яка була паніка серед операторів валютного ринку? 125 млрд гривень (5 млрд доларів) кинутих на докапіталізацію націоналізованого приватбанку. Що мало статися з курсом гривні при такій шаленій сумі втиснутій у грошові агрегати? Сталося? Ні! Тому -думаєм, думаєм, думаєм.18. Збурення гравітаційного поля яке поширюється зі швидкістю світла руйнує простір і час – думаєм, думаєм, думаєм.19. Інформаційний парадокс чорних дір які мали би випромінювати елементарні частинки і з часом випаровуватися, але це суперечить загальним постулатам квантової механіки час – думаєм, думаєм, думаєм.Ой, про що це вже я! На сьогодні вистачить, перепрошую за офтоп, тепер можна і про штруделі та вантузи, але тут я цим «колегам» не помічник, уви, я більш прихильний до дискусій на теми квантових парадоксів та гравітаційних апокаліпсісів.І на останнє – ненавиджу ватників, але те, про що цей ватан несе, мені чомусь подобається, а Вам?