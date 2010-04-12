budivelnik написав:ПС для кібернетика Тільки спробуй відкрити рот і пробелькотати щось про різний доллар... в цьому питанні ти дебілоїд , бо постійно не те що долар . ти порівнюєш долар в державі яка його не випускає в різні періоди часу так ніби це одне і те саме.
Ну во-первых, для начала ты своим ртом научись управлять. А во-вторых, критикуя - предлагай!
Ты сам полез в сравнение макро-индикаторов по годам. Я сделал это в долларе, причем максимальный период сравнения - 5 лет. Ужас, как же я мог
Давай - предложи, в чем корректней сравнить ВВП за 5 лет! В тоннах арматуры, или кубометрах бетона?
В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння, тому що в саме цій валюті відбуваються події які ти аналізуєш і якщо на одну частинку (доходи - курс впливає відносно негативно для населення , то в той самий час на другу частинку- ціни , курс впливає позитивно ) чим нівелюється різниця і ця нівеляція відсутня якщо порівнювати в доларі ( курс якого в той же час не є ринковим , тобто штучно утримуваним і за це штучне утримування нам прийшлось розплачувати передевальвацією в наступні періоди) Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:В тебе кілька варіантів , але всі вони не влаштують твоїх кураторів Перший - у валюті держави для якої проводиться порівняння Другий - у періодах які як по часу так і по стабільності - однакові Третій - в 2013 не тільки такі балаболи як ти , а й знані економісти пророкували падіння гривні в рази , а значить той курс який був- був економічно необгрунтованим , а значить всі параметри які виражались на той момент в валюті чужої держави мали похибку точності в рази Четверте - на 2019 тільки такі як ти прогнозують падіння на 10% , всі інші важають що буде в коридорі +10/-10%
Не балаболь - единственный прогноз на 2019, который я давал, вот:
zРадио написав:Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...
Страница 6645 - проверь.
Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен.
Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов...
zРадио написав:Что касается единицы измерения - ну сравнивай в гривне, обесцененной на 72%, если голова не на месте, тут я уже бессилен. Что касается искусственности курса 8 в 2013 году - да, соглашусь, и это очевидно по отрицательному сальдо торговли. Только не забывай, что и и по итогам 2018-го это самое отрицательное сальдо будет между 6 и 7 миллиардами долларов..
Важко кібернетикам зі мною Що поробиш - зробимо їм ще важче 1 Дивимось якою була ціна газу
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився) 3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків) Таким чином В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином Після оплати газу в населення на руках залишилось 2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн 2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн Якщо реальний курс в 2013 році був більший за 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей.... І останнє Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила. Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
...почитавши будівельника...... - треба на ті жири в маслі, що ми "збагатіли", піти купити ще одну квартиру))) - от тільки все довкола зросло і росте в ціні(продукти/паливо/побут. техніка, буд-матеріали і т. п.) - але, думаю що і тут, будівельник, ці всі подорожчання відніме, і в нього, ВСЕ ОДНО, ще залишиться трохи "перемоги")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився) 3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків) Таким чином В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином Після оплати газу в населення на руках залишилось 2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн 2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн Якщо реальний курс в 2013 році був більший за 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей.... І останнє Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила. Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
А budivelnik то у нас совсем с цифрами не дружит Его не смущает, что в расчетах одновременно он берет 20 млрд кубов в год общего потребления и тариф для среднего потребления на пользователя до 6 тыс кубов.
То есть в Украине всего то, согласно budivelnik, миллиона 4-6 домохозяйств, каждое из которых потребляет столько (порядка 4-5 тыс кубов в год), что заплатило в 2013 по тарифу 1.1 грн за куб.
Нет уж, барышня! Потребителей-плательщиков газа в Украине среди населения (домохозяйств) не 5 млн, и даже не 10, а 12. Соответственно, потребление каждого из них в среднем с лихвой укладывается в квоту 2,5 тыс кубов, соответственно, тариф для 2013 нужно брать 0,73 грн за куб, а не 1.1, как сделал ты. Ну пусть 10% превысили квоту 2.5 тыс кубов в год - ок, возьмем 0,8 грн.
Далее - о субсидиях 2013 (а они были, несмотря на низкие тарифы) тоже "забыл". Но то мелочи - 2 млрд грн. Я за тебя это сделаю - все ок.
Гораздо больший косяк в том, что ты "забыл" о повышении тарифа с ноября 2018 с 6.9 до 8.5 грн. А потребление ноябрь-декабрь это ни много ни мало - 30% годового потребления. Поэтому средний тариф 2018 будет 0.7 * 6.9 + 0,3 * 8,5 = 7,4 грн.
Ну и последний твой косяк: 3265 грн в 2013 - это средняя зарплата за весь год, а 9000 грн в 2018 ты берешь на конец года. На самом деле январь 2018 был 7700 грн. Пусть закончим год даже на 9500 - выше, чем ты говоришь. Средняя по году будет 8600. Но никак не 9000.
Итого по твоей модели, в которой количество работающих и объем потребления статичны (хотя это не так - минус Крым и значительная часть Донбасса) получаем следующее:
2013: 3265 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 0,8) + 2 млрд = 470 - 16 + 2 = 456 млрд грн. 2018: 8600 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 7,4) + 77 млрд = 1238 - 148 + 77 = 1167 млрд.
Что больше - 456 грн в 2013, или 1167 грн в 2018? Вопрос открытый - пусть каждый сам решит для себя. Это сильно зависит от структуры потребления. Я скажу только за себя: 1167 грн сегодня в товарах и услуги - это меньше 456 грн в 2013.
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лис, 2018 12:55, всього редагувалось 2 разів.
Я тут нетотожно-недолугий аналітик щодо фундаментальної бази ціноутворення булочок та макових штруделів у Харькові і зовсім недалекий в базарній торгівлі вантузами та кришками до унітазів у Львові, але про нашу милу гривночку напишу, езоповською мовою, розумні зрозуміють, а онолітикам по штруделях та унітазах воно, оце розуміння, і не потрібне – в першого тут інші завдання, а другий все мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого. Отже, що на мій погляд може чекати гривню на піврічну перспективу езоповською мовою. 1. Через три місяці вибори – думаєм, думаєм, думаєм. 2. А на вибори потрібні кошти, а ті хто їх має має, тримають їх не у гривні, тому прийдеться валюту поміняти на гривночку, не багато так – камазік-другий, п’ятий, десятий, а як це вплине на курс - думаєм, думаєм, думаєм. 3. Друга, найвпливовіша людина світу, перед виборами приїжджала до Порошенко – думаєм, думаєм, думаєм. 4. 11 листопада «списаного» Порошенко запрошують туди де буде перша людина світу і той, кого би всі українці хотіли би як найскоріше побачити у мавзолеї – думаєм, думаєм, думаєм. 5. США відмовилось від договору з мордором по ліквідації ракет середньої та малої дії, як гонка озброєнь може вплинути на економіку агресора - думаєм, думаєм, думаєм. 6. А відключення SWIFT фінансовим організаціям Ірану які знаходяться в чорному списку США, щоб потестувати, потренуватись як воно діє на економіку країни перед відключенням кого, хто наступний, у кого там з санкцій іскандери сміються? Думаєм, думаєм, думаєм. 7. А що буде з курсом, якщо не приведи Господь, виберуть ВОНУ, яка зовсім недавно зустрічалась з каталонським сепаратистом пучдемоном якого активно просуває РФ – думаєм, думаєм, думаєм. 8. Якщо ухвалять бюджет на наступний рік до 01.12., а зі слів Міністру Кабінету міністрів України Олександра Саєнко це відбудеться 22.11., то транш, найімовірніше, отримаємо вже в цьому році, а це, за прогнозами Рожкової, 1,5-1,9 млрд – думаєм, думаєм, думаєм. 9. Чергова міся МВФ вирушає в Україну вже на наступному тижні для консультацій по утвердженню основних показників проекту бюджету 2019 і буде працювати з 04.11 по 09.11 на користь нашої держави, доречі МВФ не розуміє словосполучення «газ для населення» як і не розуміє його рядовий німець, швейцарець, англієць, француз, як і не розуміємо ми нетотожнодефінітивний вираз «бензин для населення» по-відношенні до якого ми, дякуючи Господу вже виросли,а от по газу поки що ще ні, тому – думаєм, думаєм, думаєм. 10. Якщо отримаємо транш, то автоматом і допомогу від ЄС та СБ, а це плюс 1,5 млрд доларів – думаєм, думаєм, думаєм. 11. А станом на 01.11. кількість газу в сховищах є рекордною порівняно з минулими роками – більше 17 млрд – думаєм, думаєм, думаєм. 12. А ціни на основні статі нашого експорту якісь такі і не погані - думаєм, думаєм, думаєм. 13. МВФ пом’якшив вимоги до податку не виведений капітал який просуває Порошено – думаєм, думаєм, думаєм. 14. Уряд планує частину євробондів у сумі еквивалентній 1,3 млрд. доларів направити до бюджету – думаєм, думаєм, думаєм. 15. А нафтогаз отримав дозвіл на розміщення облігів на 1 млрд доларів терміном на 5-ь років і куди вони підуть – думаєм, думаєм, думаєм. 16. А НБУ віртуозно жонглює своїми інструментами - в жовтні сальдо його операцій з іноземною валютою на міжбанку було додатним і становило майже 200 млн дол, а з початку року – 0,8 млрд дол. І це, в традиційний девальваційний місяць, 25% від року , а шо сталося? Думаєм, думаєм, думаєм. 17. Хто пам’ятає травень 2016-го? Яка була паніка серед операторів валютного ринку? 125 млрд гривень (5 млрд доларів) кинутих на докапіталізацію націоналізованого приватбанку. Що мало статися з курсом гривні при такій шаленій сумі втиснутій у грошові агрегати? Сталося? Ні! Тому -думаєм, думаєм, думаєм. 18. Збурення гравітаційного поля яке виникло від злиття двох чорних дір і яке поширюється зі швидкістю світла руйнує простір і час – думаєм, думаєм, думаєм. 19. Інформаційний парадокс чорних дір які мали би випромінювати елементарні частинки і з часом випаровуватися - суперечить загальним постулатам квантової механіки – думаєм, думаєм, думаєм. Ой, про що це вже я! На сьогодні вистачить, перепрошую за офтоп, тепер можна і про штруделі та вантузи, але тут я цим «колегам» не помічник, уви, я більш прихильний до дискусій на теми квантових парадоксів та гравітаційних апокаліпсісів. І на останнє – ненавиджу ватників, але те, про що цей ватан несе, мені чомусь подобається, а Вам? http://www.apn-spb.ru/opinions/article29206.htm