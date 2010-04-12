Додано: Нед 04 лис, 2018 14:22

Евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы



Представители Европейского парламента выступили с призывом принять жесткие меры, направленные на запрет неофашистских и неонацистских группы. В Европарламенте считают, что такие организации получили слишком высокий уровень свободы в определенных странах, пишет Euractiv.



В частности, евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы.



Резолюция также призывает к принятию мер против небольших ультраправых групп, которые способствуют росту уровня ксенофобии.



«Отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп сделало возможным возникновение нынешних ксенофобских вспышек в Европе», - говорится в резолюции.



Евродепутаты подчеркнули, что количество нападений, вызванных ксенофобией, резко возрастает.



Резолюция призывает государства-члены осудить и ужесточить наказание за преступления на почве ненависти. Более того, документ требует запрета неофашистских и неонацистских групп или любой другой группы или объединения, прославляющего нацизм и фашизм.



Еще один рычаг для действий, которые поддерживают депутаты Европарламента - это борьба с языком ненависти в интернете, который является основным инструментом распространения расистской, фашистской и ксенофобской риторики.

«Я замечаю сходство между временем, в котором мы живем сейчас, с тем, которое было между двумя мировыми войнами... Европа разделена из-за страхов, существует возвращение к национализму и, как следствие - это экономический кризис. Все это очень системно и характерно, что было после Первой мировой войны и экономического кризиса в 1929 году», - убежден президент Франции.

Он отметил, что Европа должна бороться с так называемой «националистической проказой».

У нас на форуме несколько человек присвоили себе право определять, кто является патриотом, а кто нет, и причислять всех, кто с ними не согласен к врагам Украины, "агентам Кремля" или хотя бы к "ватникам".Мне как-то рассказывали, что это не национализм, а местечковый патриотизм. Можно называть и так, но большой разницы не вижу.И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."