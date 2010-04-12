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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6681668266836684>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:03

  нетотожнийдефініцій написав: І на останнє – ненавиджу ватників, але те, про що цей ватан несе, мені чомусь подобається, а Вам? http://www.apn-spb.ru/opinions/article29206.htm


Мне не очень нравится - то, что совкодрочер проханов пишет про Украину мы и сами знаем, но он провоцирует ненависть и страх у россиян, а это мобилизует их против нас
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:41

  zРадио написав:
  нетотожнийдефініцій написав: І на останнє – ненавиджу ватників, але те, про що цей ватан несе, мені чомусь подобається, а Вам? http://www.apn-spb.ru/opinions/article29206.htm


Мне не очень нравится - то, что совкодрочер проханов пишет про Украину мы и сами знаем, но он провоцирует ненависть и страх у россиян, а это мобилизует их против нас

Вы ещё не поняли, что влезли в бесполезный спор?
Вы ничего не сможете доказать, не те люди.
Если человеку нравится это:
Донбасс, если он вернётся в новую русофобскую Украину, будет подвергнут кровавой чистке, массовому избиению. И Россия примет толпы окровавленных собратьев. Донбасс войдёт в Украину как приграничный форпост, где разместятся американские ракеты средней дальности, способные стрелять по Ростову и Крыму.
, то, возможно, он об этом и мечтает?
Или ему нравится, что Украину и её народ полностью лишают субъектности -
судьба украинского режима решается не на Крещатике и Майдане, а на Капитолийском холме.
?
Или нравится, что Украине обещают постоянное поддержание её экономики в состоянии на грани кризиса и соответственный уровень жизни народа:
Экономика Украины, истощённая до предела, неспособная к развитию, тем не менее уцелеет благодаря бесконечным вливаниям.
?
Человек в одном посте смешивает и миссию МВФ, и разрыв договора РСМД (и радуется этому!), и ВОНУ, и займы под 9+ (и 10-)% (и опять же радуется этому!), и гравитационные волны с чёрными дырами. :)
Чтобы думать, надо иметь ещё что-то кроме хамства и "священной ненависти" - как минимум, надо уметь думать.
Ну а спорить с человеком, жонглирующим цифрами и доказывающим. что ВВП Украины растёт бешеными темпами ...

Почитайте мою подпись. :)
Я к такому выводу шёл долго.

P.s. Кстати, интересно, под какой % займёт Нафтогаз, если гос-во заняло под 9,75%. 10,25? 10,5%
Этому надо радоваться? Или возвращать не придётся? "думаєм, думаєм, думаєм".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 лис, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:02

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 04 лис, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

... у Лева 07/15

форумна мудрість":
- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору! :mrgreen:

28,07/28,15
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:07

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Если человеку нравится это:

Донбасс, если он вернётся в новую русофобскую Украину, будет подвергнут кровавой чистке, массовому избиению. И Россия примет толпы окровавленных собратьев. Донбасс войдёт в Украину как приграничный форпост, где разместятся американские ракеты средней дальности, способные стрелять по Ростову и Крыму.

, то, возможно, он об этом и мечтает?

Прямо там, в тексті ти причитав? Чи це твої вологі фантазії. Чи в методичці там написано - приписувати опонентам те, чого вони не говорили? :wink:
  ЛАД написав:Или ему нравится, что Украину и её народ полностью лишают субъектности -

Не дочекаєшся
  ЛАД написав:Человек в одном посте смешивает и миссию МВФ, и разрыв договора РСМД (и радуется этому!), и ВОНУ, и займы под 9+ (и 10-)% (и опять же радуется этому!), и гравитационные волны с чёрными дырами.

Ну якщо не вистачає сірої речовини це зрозуміити, а лише підвищення цін на булочки та макові штруделі, то при чому тут автор? :wink:
  ЛАД написав:Ну а спорить с человеком, жонглирующим цифрами и доказывающим. что ВВП Украины растёт

Став на коліна і прошу - не треба, ну ж бо як тут, проти фактів, ага? :D
  ЛАД написав:"думаєм, думаєм, думаєм".

Це вища міра популярності коли ворог таки ТЕБЕ цитує :mrgreen:
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Нед 04 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:09

Не знаю, почему удалили пост Долярчика:
"форумна мудрість": - якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору!

По сути он прав и при этом никого не оскорбляет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:28,07/28,15


пишіть яка точка
в мене ініш цифри
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору! :mrgreen:

Чуєш, а ти вже до самця верблюда збігав, попробував? Чи ще ні? А ну мерщій, бо зоопарк скоро зачиниться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:22

Евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы

Представители Европейского парламента выступили с призывом принять жесткие меры, направленные на запрет неофашистских и неонацистских группы. В Европарламенте считают, что такие организации получили слишком высокий уровень свободы в определенных странах, пишет Euractiv.

В частности, евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы.

Резолюция также призывает к принятию мер против небольших ультраправых групп, которые способствуют росту уровня ксенофобии.

«Отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп сделало возможным возникновение нынешних ксенофобских вспышек в Европе», - говорится в резолюции.

Евродепутаты подчеркнули, что количество нападений, вызванных ксенофобией, резко возрастает.

Резолюция призывает государства-члены осудить и ужесточить наказание за преступления на почве ненависти. Более того, документ требует запрета неофашистских и неонацистских групп или любой другой группы или объединения, прославляющего нацизм и фашизм.

Еще один рычаг для действий, которые поддерживают депутаты Европарламента - это борьба с языком ненависти в интернете, который является основным инструментом распространения расистской, фашистской и ксенофобской риторики.

https://comments.ua/world/639147-v-evroparlamente-prizvali-borbe.html

«Я замечаю сходство между временем, в котором мы живем сейчас, с тем, которое было между двумя мировыми войнами... Европа разделена из-за страхов, существует возвращение к национализму и, как следствие - это экономический кризис. Все это очень системно и характерно, что было после Первой мировой войны и экономического кризиса в 1929 году», - убежден президент Франции.
Он отметил, что Европа должна бороться с так называемой «националистической проказой».

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2571144-makron-prizval-evropu-borotsa-s-nacionalistskoj-prokazoj.html

У нас на форуме несколько человек присвоили себе право определять, кто является патриотом, а кто нет, и причислять всех, кто с ними не согласен к врагам Украины, "агентам Кремля" или хотя бы к "ватникам".
Мне как-то рассказывали, что это не национализм, а местечковый патриотизм. Можно называть и так, но большой разницы не вижу.
И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:27

  ЛАД написав:И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."


Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени...
И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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