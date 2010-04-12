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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6681668266836684 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 929 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 592 Всього голосів : 929 Додано: Нед 04 лис, 2018 14:28 greenozon написав: Долярчик написав: 28,07/28,15 28,07/28,15



пишіть яка точка

в мене ініш цифри пишіть яка точкав мене ініш цифри

... ну так, на мінфіні ще просіли..

14:26

28,10

10 000 $

098 xxx-x 4-15

Сихів_Довженка 2 , можна частинами, Обмін Валюти _ 24/7 _

14:20

28,10

20 000 $

067 xxx-x 7-99

можна частинами, ⏰ 10 -21 Центр, Південний, Сихів, Левандівка, Грінченка, Зелена мін 500

14:16

28,10

15 000 $

063 xxx-x 8-38

перехрестя Стрийська/ Наукова, можна частинами

14:08

28,10

10 000 $

063 xxx-x 9-44

Добробут, центр, обмін валют. , можна частинами ... ну так, на мінфіні ще просіли..14:2628,1010 000 $098 xxx-x 4-15Сихів_Довженка 2 , можна частинами, Обмін Валюти _ 24/7 _14:2028,1020 000 $067 xxx-x 7-99можна частинами, ⏰ 10 -21 Центр, Південний, Сихів, Левандівка, Грінченка, Зелена мін 50014:1628,1015 000 $063 xxx-x 8-38перехрестя Стрийська/ Наукова, можна частинами14:0828,1010 000 $063 xxx-x 9-44Добробут, центр, обмін валют. , можна частинами ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5166 З нами з: 19.10.15 Подякував: 252 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 14:29 ЛАД Дуже дякую, що знову мене цитуєш, таки я стаю популярним серед українофобів, дрібниця, а приємно. До речі, я не написав ні на кого жодної скарги, мені дуже приємно ТУТ спілкуватися з такими високоінтелігентними людьми, ну такими як долярчик, наприклад, що писати на них скарги це просто злочин І до того, про верблюда і свою мрійливу фантазію з ним, озвучив сам ПАН долярчик при звернені до Лібо, так, що ЛАД, не напружуйся, все ОК! Дуже дякую, що знову мене цитуєш, таки я стаю популярним серед українофобів, дрібниця, а приємно. До речі, я не написав ні на кого жодної скарги, мені дуже приємно ТУТ спілкуватися з такими високоінтелігентними людьми, ну такими як долярчик, наприклад, що писати на них скарги це просто злочинІ до того, про верблюда і свою мрійливу фантазію з ним, озвучив сам ПАН долярчик при звернені до Лібо, так, що ЛАД, не напружуйся, все ОК! нетотожнийдефініцій

Повідомлень: 33 З нами з: 30.09.18 Подякував: 43 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 14:54 "Украине нужно готовиться воевать асимметрично": интервью с израильским военным экспертом https://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-izrailskim-ekspertom-1183276.html

Не берусь судить о всём комплексе проблем, о которых говорит Игаль Левин, бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО "Украинская Оборона", кому интересно посмотрите.

Но несколько цитат общего характера. Прошу прощения, если для кого-то цитаты слишком большие.

- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. Если в обществе насилие в норме – это будет и в армии. Если общество очень патриархальное – это будет и в армии. Если общество бедное – такой будет и армия. Если общество умное – такой будет армия, и наоборот.



Во-первых, в Украине с экономикой все плохо. Армия соответственная.

........

Палкой никого не заставишь любить родину. Это должны понимать в Украине, к этому нужно тонко подводить.

....Война идет, наука развивается, Россия перевооружается, а Украине нужно реагировать на это и на все веяния в мире.

.... если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать ассиметрично. Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет.

....

- А что может быть асимметрией против армии РФ?



- Например, максимальное развитие территориальной обороны. Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать.

...Мотивация – важная вещь на войне. Большинство людей не может воевать за абстракции. Махновщина не смогла выйти за пределы юга Украины. Холодноярская республика – тоже локальное образование. Тогда воевали за землю. Это была гигантская мотивация. Сегодня уже не земля, а дом. Интересная статьяНе берусь судить о всём комплексе проблем, о которых говорит Игаль Левин, бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО "Украинская Оборона", кому интересно посмотрите.Но несколько цитат общего характера. Прошу прощения, если для кого-то цитаты слишком большие. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3348 раз. Подякували: 3195 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 14:54 Долярчик написав: ... у Лева 07/15



форумна мудрість":

- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору!



28,07/28,15 ... у Лева 07/15форумна мудрість":- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору!28,07/28,15

Виявляється, і у Львові вата квітне буйним цвітом. Долярчику, посоромилися б !!! Недаремно я вас на турецькій гілці вважав разом з Акуртом ольгінським тролякою. Виявляється, і у Львові вата квітне буйним цвітом. Долярчику, посоромилися б !!! Недаремно я вас на турецькій гілці вважав разом з Акуртом ольгінським тролякою. ihorkyiv Повідомлень: 206 З нами з: 01.05.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 14:59 Искатель написав: ЛАД написав: И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..." И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."



Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени...

И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться. Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени...И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.

Насчёт клоунов и реагирования Вы правы.

Но раньше (причём сравнительно недавно) в выходные бывали полезные дискуссии на интересные темы, а сейчас в основном клоуны. Причём они появляются не только в выходные.

Да ещё и размножаются.

В результате адекватные люди часто уходят с форума, остаются неадекватные. Насчёт клоунов и реагирования Вы правы.Но раньше (причём сравнительно недавно) в выходные бывали полезные дискуссии на интересные темы, а сейчас в основном клоуны. Причём они появляются не только в выходные.Да ещё и размножаются.В результате адекватные люди часто уходят с форума, остаются Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3348 раз. Подякували: 3195 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лис, 2018 15:02 нетотожнийдефініцій



А так мирно прошло пол-воскресенья



Василь, похоже вам реально нечем заняться, сделали вброс прохоновского гімна

и появилась тема для скандала.



Прекрасная золотая осень...наслаждайтесь, гуляйте с внуками (если еще их нет-с детьми), вот зачем вам/нам (христианам в божий день) сеять зерна вражды и разводить постоянно скандалы на ветке А так мирно прошло пол-воскресеньяВасиль, похоже вам реально нечем заняться, сделали вброс прохоновского гімнаи появилась тема для скандала.Прекрасная золотая осень...наслаждайтесь, гуляйте с внуками (если еще их нет-с детьми), вот зачем вам/нам (христианам в божий день) сеять зерна вражды и разводить постоянно скандалы на ветке h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр prodigy Повідомлень: 4216 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1908 раз. Подякували: 1155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6681668266836684 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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