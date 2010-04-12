ЛАД Дуже дякую, що знову мене цитуєш, таки я стаю популярним серед українофобів, дрібниця, а приємно. До речі, я не написав ні на кого жодної скарги, мені дуже приємно ТУТ спілкуватися з такими високоінтелігентними людьми, ну такими як долярчик, наприклад, що писати на них скарги це просто злочин І до того, про верблюда і свою мрійливу фантазію з ним, озвучив сам ПАН долярчик при звернені до Лібо, так, що ЛАД, не напружуйся, все ОК!
Интересная статья "Украине нужно готовиться воевать асимметрично": интервью с израильским военным экспертомhttps://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-izrailskim-ekspertom-1183276.html Не берусь судить о всём комплексе проблем, о которых говорит Игаль Левин, бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО "Украинская Оборона", кому интересно посмотрите. Но несколько цитат общего характера. Прошу прощения, если для кого-то цитаты слишком большие.
- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. Если в обществе насилие в норме – это будет и в армии. Если общество очень патриархальное – это будет и в армии. Если общество бедное – такой будет и армия. Если общество умное – такой будет армия, и наоборот.
Во-первых, в Украине с экономикой все плохо. Армия соответственная. ........ Палкой никого не заставишь любить родину. Это должны понимать в Украине, к этому нужно тонко подводить. ....Война идет, наука развивается, Россия перевооружается, а Украине нужно реагировать на это и на все веяния в мире. .... если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать ассиметрично. Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет. .... - А что может быть асимметрией против армии РФ?
- Например, максимальное развитие территориальной обороны. Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать. ...Мотивация – важная вещь на войне. Большинство людей не может воевать за абстракции. Махновщина не смогла выйти за пределы юга Украины. Холодноярская республика – тоже локальное образование. Тогда воевали за землю. Это была гигантская мотивация. Сегодня уже не земля, а дом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени... И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.
Насчёт клоунов и реагирования Вы правы. Но раньше (причём сравнительно недавно) в выходные бывали полезные дискуссии на интересные темы, а сейчас в основном клоуны. Причём они появляются не только в выходные. Да ещё и размножаются. В результате адекватные люди часто уходят с форума, остаются неадекватные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T