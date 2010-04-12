- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. Если в обществе насилие в норме – это будет и в армии. Если общество очень патриархальное – это будет и в армии. Если общество бедное – такой будет и армия. Если общество умное – такой будет армия, и наоборот.



Во-первых, в Украине с экономикой все плохо. Армия соответственная.

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Палкой никого не заставишь любить родину. Это должны понимать в Украине, к этому нужно тонко подводить.

....Война идет, наука развивается, Россия перевооружается, а Украине нужно реагировать на это и на все веяния в мире.

.... если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать ассиметрично. Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет.

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- А что может быть асимметрией против армии РФ?



- Например, максимальное развитие территориальной обороны. Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать.

...Мотивация – важная вещь на войне. Большинство людей не может воевать за абстракции. Махновщина не смогла выйти за пределы юга Украины. Холодноярская республика – тоже локальное образование. Тогда воевали за землю. Это была гигантская мотивация. Сегодня уже не земля, а дом.