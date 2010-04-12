Мне не очень нравится - то, что совкодрочер проханов пишет про Украину мы и сами знаем, но он провоцирует ненависть и страх у россиян, а это мобилизует их против нас
Вы ещё не поняли, что влезли в бесполезный спор? Вы ничего не сможете доказать, не те люди. Если человеку нравится это:
Донбасс, если он вернётся в новую русофобскую Украину, будет подвергнут кровавой чистке, массовому избиению. И Россия примет толпы окровавленных собратьев. Донбасс войдёт в Украину как приграничный форпост, где разместятся американские ракеты средней дальности, способные стрелять по Ростову и Крыму.
, то, возможно, он об этом и мечтает? Или ему нравится, что Украину и её народ полностью лишают субъектности -
судьба украинского режима решается не на Крещатике и Майдане, а на Капитолийском холме.
? Или нравится, что Украине обещают постоянное поддержание её экономики в состоянии на грани кризиса и соответственный уровень жизни народа:
Экономика Украины, истощённая до предела, неспособная к развитию, тем не менее уцелеет благодаря бесконечным вливаниям.
? Человек в одном посте смешивает и миссию МВФ, и разрыв договора РСМД (и радуется этому!), и ВОНУ, и займы под 9+ (и 10-)% (и опять же радуется этому!), и гравитационные волны с чёрными дырами. Чтобы думать, надо иметь ещё что-то кроме хамства и "священной ненависти" - как минимум, надо уметь думать. Ну а спорить с человеком, жонглирующим цифрами и доказывающим. что ВВП Украины растёт бешеными темпами ...
Почитайте мою подпись. Я к такому выводу шёл долго.
P.s. Кстати, интересно, под какой % займёт Нафтогаз, если гос-во заняло под 9,75%. 10,25? 10,5% Этому надо радоваться? Или возвращать не придётся? "думаєм, думаєм, думаєм".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 лис, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы
Представители Европейского парламента выступили с призывом принять жесткие меры, направленные на запрет неофашистских и неонацистских группы. В Европарламенте считают, что такие организации получили слишком высокий уровень свободы в определенных странах, пишет Euractiv.
В частности, евродепутаты приняли резолюцию, в котором говорится об увеличении количества инцидентов на почве ненависти и нетерпимости в Европы.
Резолюция также призывает к принятию мер против небольших ультраправых групп, которые способствуют росту уровня ксенофобии.
«Отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп сделало возможным возникновение нынешних ксенофобских вспышек в Европе», - говорится в резолюции.
Евродепутаты подчеркнули, что количество нападений, вызванных ксенофобией, резко возрастает.
Резолюция призывает государства-члены осудить и ужесточить наказание за преступления на почве ненависти. Более того, документ требует запрета неофашистских и неонацистских групп или любой другой группы или объединения, прославляющего нацизм и фашизм.
Еще один рычаг для действий, которые поддерживают депутаты Европарламента - это борьба с языком ненависти в интернете, который является основным инструментом распространения расистской, фашистской и ксенофобской риторики.
«Я замечаю сходство между временем, в котором мы живем сейчас, с тем, которое было между двумя мировыми войнами... Европа разделена из-за страхов, существует возвращение к национализму и, как следствие - это экономический кризис. Все это очень системно и характерно, что было после Первой мировой войны и экономического кризиса в 1929 году», - убежден президент Франции. Он отметил, что Европа должна бороться с так называемой «националистической проказой».
У нас на форуме несколько человек присвоили себе право определять, кто является патриотом, а кто нет, и причислять всех, кто с ними не согласен к врагам Украины, "агентам Кремля" или хотя бы к "ватникам". Мне как-то рассказывали, что это не национализм, а местечковый патриотизм. Можно называть и так, но большой разницы не вижу. И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
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ЛАД написав:И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени... И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Интересная статья "Украине нужно готовиться воевать асимметрично": интервью с израильским военным экспертомhttps://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-izrailskim-ekspertom-1183276.html Не берусь судить о всём комплексе проблем, о которых говорит Игаль Левин, бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО "Украинская Оборона", кому интересно посмотрите. Но несколько цитат общего характера. Прошу прощения, если для кого-то цитаты слишком большие.
- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. Если в обществе насилие в норме – это будет и в армии. Если общество очень патриархальное – это будет и в армии. Если общество бедное – такой будет и армия. Если общество умное – такой будет армия, и наоборот.
Во-первых, в Украине с экономикой все плохо. Армия соответственная. ........ Палкой никого не заставишь любить родину. Это должны понимать в Украине, к этому нужно тонко подводить. ....Война идет, наука развивается, Россия перевооружается, а Украине нужно реагировать на это и на все веяния в мире. .... если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать ассиметрично. Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет. .... - А что может быть асимметрией против армии РФ?
- Например, максимальное развитие территориальной обороны. Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать. ...Мотивация – важная вещь на войне. Большинство людей не может воевать за абстракции. Махновщина не смогла выйти за пределы юга Украины. Холодноярская республика – тоже локальное образование. Тогда воевали за землю. Это была гигантская мотивация. Сегодня уже не земля, а дом.
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ЛАД написав:И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени... И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.
Насчёт клоунов и реагирования Вы правы. Но раньше (причём сравнительно недавно) в выходные бывали полезные дискуссии на интересные темы, а сейчас в основном клоуны. Причём они появляются не только в выходные. Да ещё и размножаются. В результате адекватные люди часто уходят с форума, остаются неадекватные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:И не очень понимаю, почему за совершенно хамские посты ("мріє про дегустацію чогось такого білого, схожого на молоко від самця верблюда, бо всеодно нижче написане йому не проковтнути, ну ніяк, на відміну від чогось білого і такого бажаного верблюжого" - другие "перлы" цитировать не хочу) не банят за "хамство" и "разжигание ненависти..."
Игнор избавляет от необходимости читать всякую муть. А уж реагировать на это - вообще лишняя трата нервов и времени... И наконец, клоуны всегда заполняют репризы. А тут такой большой перерыв между пятницей и понедельником... Без них ветка опустеет. Вот и пускают порезвиться.
земляк, пусть лучше ветка опустеет, засохнет и останется только зеленая простыня ДС