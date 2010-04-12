2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився) 3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків) Таким чином В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином Після оплати газу в населення на руках залишилось 2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн 2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн Якщо реальний курс в 2013 році був більший за 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей.... І останнє Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила. Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
А budivelnik то у нас совсем с цифрами не дружит ..... получаем следующее: 2013: 3265 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 0,8) + 2 млрд = 470 - 16 + 2 = 456 млрд грн. 2018: 8600 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 7,4) + 77 млрд = 1238 - 148 + 77 = 1167 млрд. Что больше - 456 грн в 2013, или 1167 грн в 2018? Вопрос открытый - пусть каждый сам решит для себя. Это сильно зависит от структуры потребления. Я скажу только за себя: 1167 грн сегодня в товарах и услуги - это меньше 456 грн в 2013.
Отже пухнастий північний звірушка підкрався непомітно В мого опонента вистарчило розуму тільки уточнити мої цифри. Давайте глянемо наскільки це уточнення близьке до моїх викладок і наскільки близьке до істерії всьо пропало,гіпс знімають ,пацієнта вивозять... І для перевірки треба просто закінчити Отже мої цифри 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67 порівняємо з цифрами кібернетика 28 *456/1167=10,9 То як- вистарчить духу в кібернетика заявити що в 2013 році реальний курс повинен був бути нижчим від 11... Чи все таки він погодиться , що реальний курс був в межах 12-15 , а тому всі його уточнення- коту під хвіст , бо вони тільки підтверджують мою тезу... ПС Про долярчика з його плачем Ярославни Ще раз нагадаю Мілкий продавець велозапчастин на ринку, без найнятих працівників ,на протязі 4-5 років заробив на однокімнатну в місті яке знаходиться в трійці лідерів по ціні житла в Україні -в районі 25000 доларів ( тобто крім того що їв-пив, ще й відкладав від 500 доларів щомісячно... І після цього , ще мілке недорозуміння природи дозволяє собі щось вякати про несправедливість ? Він що хотів за 5 років сидячи на каві( бо по його словам людей/покупців не має) заробити на бентлі і таун-хаус на Хрещатику?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
То як- вистарчить духу в кібернетика заявити що в 2013 році реальний курс повинен був бути нижчим від 11... Чи все таки він погодиться , що реальний курс був в межах 12-15 , а тому всі його уточнення- коту під хвіст , бо вони тільки підтверджують мою тезу...
У меня хватит духа заявить, что предложенный метод определения курса - чушь несусветная!
Так можно считать только приняв гипотезу о неизменной ценности располагаемых доходов тогда и сейчас. Это называется "фигура под костюм" - нам как раз это нужно понять, а не принять как данность.
Классический подход к курсообразованию говорит о том, что равновесный курс местной валюты достигается, когда импорт и экспорт сбалансированы, т.е. внешнеторговое сальдо = 0.
Экспорт товаров и услуг в 2013 = 76,1 млрд долларов. Импорт товаров и услуг в 2013 = 84,6 млрд долларов.
Соответственно, равновесный курс = 76,1 / 84,6 : 8 / X. Отсюда Х = 84,6 * 8 / 76,1 = 8,89 грн за доллар.
Ну а теперь самое страшное для budivelnik-а - то, что истинный "патриот" признать никак не может, или позеленеет
456 млрд грн / 8,89 = 51,3 млрд (настоящих:)) долларов в 2013 году. 1167 млрд грн / 28 = 41,7 млрд долларов в 2018 году.
То есть на 19% меньше.
Что полностью коррелирует с той разницей, которую показывает динамика средней зарплаты в долларах (1 - 323 / 408) = 21%, которую можно просто взять готовую, и не парить всему форуму мозги со справедливыми курсами валют и субсидиями в пользу бедных.
Как говорится: главное в ходе расследования не выйти на самого себя Правда, budivelnik?
ЛАД написав:Кстати, интересно, под какой % займёт Нафтогаз, если гос-во заняло под 9,75%. 10,25? 10,5% Этому надо радоваться? Или возвращать не придётся? "думаєм, думаєм, думаєм".
Держава у нас багата, може в декого і під 17,1% у валюті позичати:
Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року. Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів. "714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада. Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами. Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. https://expres.online/news/kreditori-za ... 7-richnikh
.... нічо, нічо.... - скоро рік закінчиться і можна буде порівняти свій дохід за рік з минулорічни! - і це раджу зробити ВСІМ! - наскільки %% зросли ваші зарплати/доходи відносно минулорічних? - і наскільки %% зросло навколо все і вся!- продукти/побут.техніка, будматеріали, одяг/взуття, пальне і т. д.!
... от в січні і подискутуємо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
.... а так, то все супер! - всі багаті і щасливі! -..... і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!
Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.
ihorkyiv написав:Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо
Прямо как молитва.... Плиз до нашого колхоза... Пару-тройку сепаров найдем для Вас...(после ляшика ишо остались. )
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 17:11, всього редагувалось 3 разів.