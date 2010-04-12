Додано: Нед 04 лис, 2018 16:57

Долярчик написав: ihorkyiv написав: Долярчик написав: ... у Лева 07/15



форумна мудрість":

- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору!



28,07/28,15 ... у Лева 07/15форумна мудрість":- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору!28,07/28,15

Виявляється, і у Львові вата квітне буйним цвітом. Долярчику, посоромилися б !!! Недаремно я вас на турецькій гілці вважав разом з Акуртом ольгінським тролякою. Виявляється, і у Львові вата квітне буйним цвітом. Долярчику, посоромилися б !!! Недаремно я вас на турецькій гілці вважав разом з Акуртом ольгінським тролякою.

- а в чім справа?

... те, що вищезгадані експерДи, жонглюючи цифрами, з ложечки нас тут годують "перемогою" висосаною з пальця?



- чи, може то від того, що по будівельника мірках, українці стали багаті, а особливо львів'яни, - то скоро піднімуть нам проїзд в маршрутках з 5 грн до 9 грн!!!



- покращення за покращенням!



У п'ятницю вранці представники Асоціації перевізників Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф – 9,2 грн. І якщо міськрада не ухвалить таке підвищення, автобуси стануть курсувати ще гірше, ніж зараз.

https://zaxid.net/pidvishhennya_vartost ... a_n1469067



.... а так, то все супер! - всі багаті і щасливі! -..... і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся! - а в чім справа?... те, що вищезгадані експерДи, жонглюючи цифрами, з ложечки нас тут годують "перемогою" висосаною з пальця?- чи, може то від того, що по будівельника мірках, українці стали багаті, а особливо львів'яни, - то скоро піднімуть нам проїзд в маршрутках з 5 грн до 9 грн!!!- покращення за покращенням!У п'ятницю вранці представники Асоціації перевізників Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф – 9,2 грн. І якщо міськрада не ухвалить таке підвищення, автобуси стануть курсувати ще гірше, ніж зараз..... а так, то все супер! - всі багаті і щасливі! -..... і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!

Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.