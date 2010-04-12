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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66826683668466856686>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:08

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Дивимось якою була ціна газу
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365
З 1 серпня 2010 р. до 30 квітня 2014 р., грн. за 1 куб.м (з ПДВ)
Річне споживання*,м3_____до 2500____до 6000_____до 12000_____понад 12000
З лічильником_____________0,7254______1,0980______2,2482________2,6856
Для простоти наших розрахунків приймемо як 1,10
з 1 квітня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р_____6,9579 грн за куб.м
2 Розглянемо середню зарплату в 2013 і в 2018
2018 -9000 ( я так думаю , бо рік ще не закінчився)
3 Припустимо що населення що в 2013 , що в 2018 спожило однакову кількість газу , а саме 20 млрд м3 ( все округленно знову ж для простоти розрахунків)
Таким чином
В 2013 - 20 млрд м3 х 1,1=22 млрд грн
В 2018 - 20 млрд м3 х 6,9 =138 млрд грн
З іншого боку в 2013 субсидій для населення не було , в 2018 - 77 млрд грн таким чином
Після оплати газу в населення на руках залишилось
2013 3265 грн * 12 місяців * 12 млн - 24 млн за газ =448,16 млрд грн
2018 9000грн*12 місяців*12 млн+77млрд-138млрд за газ=1296,94млрд грн
Якщо реальний курс в 2013 році був більший за
28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67( намальований бандюковичем був 8 , реальний вважається від 12 до 15) - значить сьогодні що в попугаях що в доларах , що в реальних благах населення стало жити краще бо в них залишилось на руках більше грошей....
І останнє
Не забуваємо що 77 млрд пішли бідним , а заплатили за це багаті.... Тобто Держава ще й соціальну справедливість покращила.
Також не забуваємо що за зекономлені гроші , держава змогла зменшити оподаткування Фонду заробітної плати - чим посприяла частковому виведенню зарплат з тіні
А budivelnik то у нас совсем с цифрами не дружит :mrgreen:
.....
получаем следующее:
2013: 3265 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 0,8) + 2 млрд = 470 - 16 + 2 = 456 млрд грн.
2018: 8600 * 12 * 12 млн - (20 млрд * 7,4) + 77 млрд = 1238 - 148 + 77 = 1167 млрд.
Что больше - 456 грн в 2013, или 1167 грн в 2018? Вопрос открытый - пусть каждый сам решит для себя. Это сильно зависит от структуры потребления. Я скажу только за себя: 1167 грн сегодня в товарах и услуги - это меньше 456 грн в 2013.
Отже пухнастий північний звірушка підкрався непомітно :)
В мого опонента вистарчило розуму тільки уточнити мої цифри.
Давайте глянемо наскільки це уточнення близьке до моїх викладок і наскільки близьке до істерії
всьо пропало,гіпс знімають ,пацієнта вивозять...
І для перевірки треба просто закінчити
Отже мої цифри 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67
порівняємо з цифрами кібернетика 28 *456/1167=10,9
То як- вистарчить духу в кібернетика заявити що в 2013 році реальний курс повинен був бути нижчим від 11... Чи все таки він погодиться , що реальний курс був в межах 12-15 , а тому всі його уточнення- коту під хвіст , бо вони тільки підтверджують мою тезу...
ПС
Про долярчика з його плачем Ярославни
Ще раз нагадаю
Мілкий продавець велозапчастин на ринку, без найнятих працівників ,на протязі 4-5 років заробив на однокімнатну в місті яке знаходиться в трійці лідерів по ціні житла в Україні -в районі 25000 доларів ( тобто крім того що їв-пив, ще й відкладав від 500 доларів щомісячно...
І після цього , ще мілке недорозуміння природи дозволяє собі щось вякати про несправедливість ?
Він що хотів за 5 років сидячи на каві( бо по його словам людей/покупців не має) заробити на бентлі і таун-хаус на Хрещатику?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:56

  budivelnik написав:Отже мої цифри 28(сьогодні)*448,16/1296,94=9,67
порівняємо з цифрами кібернетика 28 *456/1167=10,9

То як- вистарчить духу в кібернетика заявити що в 2013 році реальний курс повинен був бути нижчим від 11... Чи все таки він погодиться , що реальний курс був в межах 12-15 , а тому всі його уточнення- коту під хвіст , бо вони тільки підтверджують мою тезу...


У меня хватит духа заявить, что предложенный метод определения курса - чушь несусветная!

Так можно считать только приняв гипотезу о неизменной ценности располагаемых доходов тогда и сейчас. Это называется "фигура под костюм" - нам как раз это нужно понять, а не принять как данность.

Классический подход к курсообразованию говорит о том, что равновесный курс местной валюты достигается, когда импорт и экспорт сбалансированы, т.е. внешнеторговое сальдо = 0.

Экспорт товаров и услуг в 2013 = 76,1 млрд долларов.
Импорт товаров и услуг в 2013 = 84,6 млрд долларов.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... rd-227210/

Соответственно, равновесный курс = 76,1 / 84,6 : 8 / X. Отсюда Х = 84,6 * 8 / 76,1 = 8,89 грн за доллар.

Ну а теперь самое страшное для budivelnik-а - то, что истинный "патриот" признать никак не может, или позеленеет :mrgreen:

456 млрд грн / 8,89 = 51,3 млрд (настоящих:)) долларов в 2013 году.
1167 млрд грн / 28 = 41,7 млрд долларов в 2018 году.

То есть на 19% меньше.

Что полностью коррелирует с той разницей, которую показывает динамика средней зарплаты в долларах (1 - 323 / 408) = 21%, которую можно просто взять готовую, и не парить всему форуму мозги со справедливыми курсами валют и субсидиями в пользу бедных.

Как говорится: главное в ходе расследования не выйти на самого себя :mrgreen:
Правда, budivelnik?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Кстати, интересно, под какой % займёт Нафтогаз, если гос-во заняло под 9,75%. 10,25? 10,5%
Этому надо радоваться? Или возвращать не придётся? "думаєм, думаєм, думаєм".


Держава у нас багата, може в декого і під 17,1% у валюті позичати:
Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року.
Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів.
"714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада.
Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.
Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних. https://expres.online/news/kreditori-za ... 7-richnikh
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:35

зарплатаVSціни на "все і вся"? - хто ж переможе?)))

.... нічо, нічо....
- скоро рік закінчиться і можна буде порівняти свій дохід за рік з минулорічни!
- і це раджу зробити ВСІМ! - наскільки %% зросли ваші зарплати/доходи відносно минулорічних?
- і наскільки %% зросло навколо все і вся!- продукти/побут.техніка, будматеріали, одяг/взуття, пальне і т. д.!

... от в січні і подискутуємо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:56

  Долярчик написав:і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!


Так підвищення цін же покращує продуктивність. Тут вище за текстом було.

Автора не пам'ятаю, але ж це не вадить йому бути основним здобувачем шнобелівки з економіки у 2019-му (бо, на жаль, нагороди за 2018-й все знайшли своїх володарів).
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:57

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... у Лева 07/15

форумна мудрість":
- якщо сперечатись з будівельником і нетотожнорівненською траурною стрічкою, то інколи, таки хочеться плюнути на екран монітору! :mrgreen:

28,07/28,15

Виявляється, і у Львові вата квітне буйним цвітом. Долярчику, посоромилися б !!! Недаремно я вас на турецькій гілці вважав разом з Акуртом ольгінським тролякою.

- а в чім справа?
... те, що вищезгадані експерДи, жонглюючи цифрами, з ложечки нас тут годують "перемогою" висосаною з пальця?

- чи, може то від того, що по будівельника мірках, українці стали багаті, а особливо львів'яни, - то скоро піднімуть нам проїзд в маршрутках з 5 грн до 9 грн!!! :?:

- покращення за покращенням!

У п'ятницю вранці представники Асоціації перевізників Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф – 9,2 грн. І якщо міськрада не ухвалить таке підвищення, автобуси стануть курсувати ще гірше, ніж зараз.
https://zaxid.net/pidvishhennya_vartost ... a_n1469067

.... а так, то все супер! - всі багаті і щасливі! -..... і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!

Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо


Прямо как молитва.... :(
Плиз до нашого колхоза... Пару-тройку сепаров найдем для Вас...(после ляшика ишо остались. :wink: )
Востаннє редагувалось дарий в Нед 04 лис, 2018 17:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:07

Харьков - 28,12/28,17, очень узко - 28,15/28,16.

Пост выше ярко демонстрирует пользу войны для правящего класса. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:16

  дарий написав:


Прямо как молитва.... :(
[/quote]

Це далеко не молитва. А справжню МОЛИТВУ у значно давніші часи виголосила інша ЛЮДИНА: "Я так її, я так люблю. Мою Україну убогу, Що прокляну святого бога, За неї душу погублю!".

Шкода, що ця молитва - не для вашої Душі.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:16

  zРадио написав:
  Долярчик написав:і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!


Так підвищення цін же покращує продуктивність. Тут вище за текстом було.

Автора не пам'ятаю, але ж це не вадить йому бути основним здобувачем шнобелівки з економіки у 2019-му (бо, на жаль, нагороди за 2018-й все знайшли своїх володарів).
777


Вы наверное ЗВЕЗДА..... ?!
Вас ВСЕ звезды на небе знают ?
Целый день судачите и о людях и о премиях ....
Вы отдохните немножко,а то надоело восхищаться Вашими умозаключениями.
Воскресение ведь.
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