ihorkyiv написав:Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.
Я погалаю, что здесь все здравомыслящие люди согласятся со следующим утверждением: в среднем украинцы стали беднее, и определяющей причиной этого факта является война россии против Украины.
Собственно, то же самое сказали вы - я подрезюмировал.
Дискуссионным (для меня, по крайней мере) остается лишь то, нужно обществу, защищающемуся от внешней агрессии, говорить о внутренних проблемах, или нет.
Если говорить, это снижает моральный дух - признаю. Если не говорить, то кроме крепкого духа у такого общества ничего для обороны не будет - ни технических средств, ни стратегии. "Бессовестные чиновники" воруют не только у народа - у армии и тыла, ее обеспечивающего, тоже...
freeze написав:Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.
Пфф....Керувати світом може і дебіл, якщо у нього буде відповідна команда підтримки. Конкретно Абама за свої 2 каденції про*рав всі полімери, при ньому США котилися вниз по всіх показниках. Зате дерЬмократичні медіа захоплювалися його ...хм... навіть не знаю чим захоплювалися Тому те що пишуть у ЗМІ, не зовсім відповідає дійсності %)
Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб
Хуже уже некуда.
За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:
- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек; - занятого населения – на 3,28 млн человек; - пенсионеров – на 2,5 млн.
Люди умирают или уезжают...
«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы».
А так более-менее независимые иностранные аналитики оценивают годы правления Порошенко.
1. Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:
2018 год – 88 место 2017 год – 84 место 2016 год – 84 место 2013 год – 78 место
2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).
3. Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):
2018 год – 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира; 2017 год – 132 место (между Ганой и Угандой); 2016 год – 123 место (между Кенией и Ганой); 2013 год – 87 место.
4. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:
2018 год – $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран); 2013 год – $3413.
5. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:
2017 год – 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо); 2014 год – 63 место.
Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».