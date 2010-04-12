ihorkyiv написав:

Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.