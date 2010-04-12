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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6683668466856686>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:19

Точно Шнобелевскую нужно...))

Рассматривать рост производительности труда ТОЛЬКО через призму - работодатель заставит работягу поднимать производительность труда.

Замена оборудования на более производительное и улучшение организации труда куда пропали-то?
Эти способы в руках работодателя-собственника.

Опережение роста доходов над ростом производительности труда?! -- это аналог вечного двигателя. Шнобелевка вне конкуренции...

Потому что спрос ограничен.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:26

ihorkyiv

"чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства"

-сколько уже складов сгорело и сколько еще сгорит
(у нас какой баланс? осталось больше, чем сгорело?-ну это военная тайна)

-со внешней политикой позитив однозначно: сегодня даже с трудом могу назвать хоть одного соседа, кто реально поддерживает Украину
(особенно теплые отношения с Венгрией и Польшей)

-релігія: дякую пану президенту, але це взагалі не його справа
https://znaj.ua/society/185004-bez-mosk ... sku-cerkvu
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:26

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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:29

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Прямо как молитва....


Це далеко не молитва. А справжню МОЛИТВУ у значно давніші часи виголосила інша ЛЮДИНА: "Я так її, я так люблю. Мою Україну убогу, Що прокляну святого бога, За неї душу погублю!".

Шкода, що ця молитва - не для вашої Душі.[/quote]

Шкода, шо (даже не що) Ви слабо розумієте, шо таке війна.
:?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:34

  ihorkyiv написав:Я, на відміну від деяких форумних колег, - дуже ледача людина щодо відстукування на клаві довжезних текстів, тим паче, коли доводиться висвітлювати очевидні кожній порядній людині речі. Тому дуже стисло. Ви чули, що ми, українці, уже п’ятий рік - у стані війни з Ордою ?? Вам відомо, що наша країна з огляду на природні та історичні причини - імпортер більшості критичних для нас енергоресурсів ?? Кон’юнктура на ринку цих ресурсів і хто експортер, вам відомо ?? На які жертви під час воєн із загарбниками йшли нації, як падав рівень життя, можете ознайомитися погугливши. У підсумку - навіщо своїми постами підігруєте антиукраїнському елементу ?? Нинішня наша влада - не білі і пухнасті; так, у багатьох речах паскудять і колись, можливо, за це відповідатимуть, але й чинять величезний позитив у багатьох аспектах оборонного, зовнішньополітичного і релігійного життя суспільства. Таких вже обрали у 2014 році. Я був проти них, волів бачити на державному Олімпі державників-патріотів, діди і батьки яких протягом століть віддавали життя за Україну. Не ламайте нинішній позитив, а негативу нам зовнішні вороги підкинуть, не майте сумнівів і не допомагайте цим ворогам своїм зрадофільством. Пам’ятайте, війна - не час для збагачення і процвітання пересічних громадян. Розбагатіти можуть лише безсовісні можновладці, а нам - народу - залишається покласти на свої плечі усю вагу проблем воєнного часу, боронити країну своїми здоров’ям і життями та обирати у подальшому до влади КРАЩИХ з нас. Іншого шляху не маємо, бо зникнемо як етнос, народ, нація. Пробудіть власну совість Людини і честь Українця-русина.


Я погалаю, что здесь все здравомыслящие люди согласятся со следующим утверждением: в среднем украинцы стали беднее, и определяющей причиной этого факта является война россии против Украины.

Собственно, то же самое сказали вы - я подрезюмировал.

Дискуссионным (для меня, по крайней мере) остается лишь то, нужно обществу, защищающемуся от внешней агрессии, говорить о внутренних проблемах, или нет.

Если говорить, это снижает моральный дух - признаю. Если не говорить, то кроме крепкого духа у такого общества ничего для обороны не будет - ни технических средств, ни стратегии. "Бессовестные чиновники" воруют не только у народа - у армии и тыла, ее обеспечивающего, тоже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:41

  холява написав:
  zРадио написав:
  Долярчик написав:і ШАЛЕНО РАДІЮТЬ за підвищення цін на все і вся!


Так підвищення цін же покращує продуктивність. Тут вище за текстом було.

Автора не пам'ятаю, але ж це не вадить йому бути основним здобувачем шнобелівки з економіки у 2019-му (бо, на жаль, нагороди за 2018-й все знайшли своїх володарів).
777


Вы наверное ЗВЕЗДА..... ?!
Вас ВСЕ звезды на небе знают ?
Целый день судачите и о людях и о премиях ....
Вы отдохните немножко,а то надоело восхищаться Вашими умозаключениями.
Воскресение ведь.


Жаль, вы не успели прочитать все - некоторые комментарии были модерированы. Я отвечал на агрессию, а не провоцировал ее. Но извинений от вас требовать не буду - на вашей совести
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:42

дарий
Зате гарно розуміє, що таке пропаганда.
Але не розуміє, що так само правлячі класи казали на протязі всієї історії - і за царя, і в радянські часи, і в усіх странах.
+ известные лозунги:
Один народ, одна страна, один вождь!
При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда — без пушек
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 лис, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:51

  freeze написав:Да меня ничего не удивляет. Во-первых, я не знаю такой южноафриканской страны, которая тратит десятки миллионов долларов на ноутбуки в школах. Во-вторых, хорошо обученные с ноутбуком чернокожие, взять например Обаму, могут миром управлять своим высоким интеллектом.


Пфф....Керувати світом може і дебіл, якщо у нього буде відповідна команда підтримки. Конкретно Абама за свої 2 каденції про*рав всі полімери, при ньому США котилися вниз по всіх показниках. Зате дерЬмократичні медіа захоплювалися його ...хм... навіть не знаю чим захоплювалися :)
Тому те що пишуть у ЗМІ, не зовсім відповідає дійсності %)
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:51

Просто цитата

Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:

- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек;
- занятого населения – на 3,28 млн человек;
- пенсионеров – на 2,5 млн.

Люди умирают или уезжают...

«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы».

А так более-менее независимые иностранные аналитики оценивают годы правления Порошенко.

1. Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:

2018 год – 88 место
2017 год – 84 место
2016 год – 84 место
2013 год – 78 место

2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).

3. Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):

2018 год – 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира;
2017 год – 132 место (между Ганой и Угандой);
2016 год – 123 место (между Кенией и Ганой);
2013 год – 87 место.

4. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:

2018 год – $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран);
2013 год – $3413.

5. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:

2017 год – 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо);
2014 год – 63 место.

Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».

https://blog.liga.net/user/mgoldarb/article/31525

По ссылке есть ещё немного визуализации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:58

  zРадио написав:Дискуссионным (для меня, по крайней мере) остается лишь то, нужно обществу, защищающемуся от внешней агрессии, говорить о внутренних проблемах, или нет.


Агрессия уже произошла,линия фронта уже три года не меняется,активных действий никто не ведет,кроме обстрелов,возможно ситуация при нынешнем раскладе затянется на десятилетия,что значит дискуссионно ?
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