Вкладчик1234
Всё же все эти "успехи" нельзя списывать только на Порошенко.
Тут и заслуга "попередникив" (причём всех, а не только последних), и война, но и нерешительность(?) и непоследовательность нынешних.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:03
Вкладчик1234
Всё же все эти "успехи" нельзя списывать только на Порошенко.
Тут и заслуга "попередникив" (причём всех, а не только последних), и война, но и нерешительность(?) и непоследовательность нынешних.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:11
Шкода, шо (даже не що) Ви слабо розумієте, шо таке війна.
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Умовна ситуація: ви вдома, жлоб-сусід "в косоворотке и лыковых лаптях" вибиває двері вашої квартири, б’є вашу дружину і намагається згвалтувати вашу доньку. Питання: ви розумієте, що відбувається ????, які ваші дії як мужнього чоловіка ???, вас власна жертва злякає ??? Зрозуміло, що ці питання риторичні, відповіді не потребують, але, можливо, допоможуть вам зрозуміти недолугість вашого вислову: "Ви слабо розумієте, шо таке війна".
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:12
Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза.
Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:17
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Зовнішні кредитори заробили за рахунок України 17% річних
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21
Я имел в виду, что готов слышать и другую позицию без задней мысли в духе "мой оппонент - идиот".
Действительно ведь, определенная польза от мобилизации обороняющегося общества вокруг своей власти, есть. Но тогда оборона и для власти должна быть приоритетом номер 1, в чем у меня имеются большие сомнения.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:25
Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:26
Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости
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