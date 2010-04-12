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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66846685668666876688>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:03

Вкладчик1234
Всё же все эти "успехи" нельзя списывать только на Порошенко.
Тут и заслуга "попередникив" (причём всех, а не только последних), и война, но и нерешительность(?) и непоследовательность нынешних.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:11

  дарий написав:
  ihorkyiv написав:Прямо как молитва....


Це далеко не молитва. А справжню МОЛИТВУ у значно давніші часи виголосила інша ЛЮДИНА: "Я так її, я так люблю. Мою Україну убогу, Що прокляну святого бога, За неї душу погублю!".

Шкода, що ця молитва - не для вашої Душі.


Шкода, шо (даже не що) Ви слабо розумієте, шо таке війна.
:?[/quote]
Умовна ситуація: ви вдома, жлоб-сусід "в косоворотке и лыковых лаптях" вибиває двері вашої квартири, б’є вашу дружину і намагається згвалтувати вашу доньку. Питання: ви розумієте, що відбувається ????, які ваші дії як мужнього чоловіка ???, вас власна жертва злякає ??? Зрозуміло, що ці питання риторичні, відповіді не потребують, але, можливо, допоможуть вам зрозуміти недолугість вашого вислову: "Ви слабо розумієте, шо таке війна".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:12

  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза.
Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:17

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.


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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21

Зовнішні кредитори заробили за рахунок України 17% річних

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/4/642281/
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:21

  Bayern написав:
  zРадио написав:Дискуссионным (для меня, по крайней мере) остается лишь то, нужно обществу, защищающемуся от внешней агрессии, говорить о внутренних проблемах, или нет.


Агрессия уже произошла,линия фронта уже три года не меняется,активных действий никто не ведет,кроме обстрелов,возможно ситуация при нынешнем раскладе затянется на десятилетия,что значит дискуссионно ?


Я имел в виду, что готов слышать и другую позицию без задней мысли в духе "мой оппонент - идиот".

Действительно ведь, определенная польза от мобилизации обороняющегося общества вокруг своей власти, есть. Но тогда оборона и для власти должна быть приоритетом номер 1, в чем у меня имеются большие сомнения.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Умовна ситуація


То таке...
в КЛОЧЬЯ близкого Вам человека у Вас на глазах разорвало.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:25

  Bayern написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.


Рейтинги подложные,хакеры взломали и подтасовали или что вы хотите сказать

Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:26

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза.
Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.


Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:35

  дарий написав:
  ihorkyiv написав:Умовна ситуація


То таке...
в КЛОЧЬЯ близкого Вам человека у Вас на глазах разорвало.

Розірвало... Могло розірвати мене. Так нам з "близькою людиною" що, передбачаючи таку перспективу, обгадитися у берці і перед боєм руки вгору підняти ??? ))) Що ви намагаєтеся довести ??
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