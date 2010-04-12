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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6685668666876688>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:36

Вкладчик1234
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:40

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Розірвало... Могло розірвати мене. Так нам з "близькою людиною" що, передбачаючи таку перспективу, обгадитися у берці і перед боєм руки вгору підняти ??? ))) Що ви намагаєтеся довести ??


Дурачок Вы (без обиды).
Со временем, бог даст, будете мудрее...
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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:49

  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
2013 - 0 грн на субсидії
2018 - 0 грн сплати за квартиру
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:52

  дарий написав:
  ihorkyiv написав:Розірвало... Могло розірвати мене. Так нам з "близькою людиною" що, передбачаючи таку перспективу, обгадитися у берці і перед боєм руки вгору підняти ??? ))) Що ви намагаєтеся довести ??


Дурачок Вы (без обиды).
Со временем, бог даст, будете мудрее...
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Та яка образа може бути на "ведмежатко"....
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:58

Re: Валютный рынок в контексте

  detroytred написав:Рассматривать рост производительности труда ТОЛЬКО через призму - работодатель заставит работягу поднимать производительность труда.
Замена оборудования на более производительное и улучшение организации труда куда пропали-то?
Эти способы в руках работодателя-собственника.
Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27
  budivelnik написав:Часи коли продуктивність збільшувалась довжиною нагайки - давно у минулому
Сьогодні продуктивність збільшується покращенням технологій/інструментів , але за ці технології/інструменти потрібно заплатити сьогодні - а продуктивність від їх використання буде збільшуватись завтра...
От і виходить - поки підприємець/підприємство не наростить капітал достатній для купівлі нових технологій/інструментів - доти продуктивність рости не буде , а накопичення капіталу буде йти тим швидше чим більшу націнку зможуть оплатити споживачі продукту....
Таким чином моя порада треуголкіну наступна
1 Як правило ті хто тобі не подобаються - виявляються розумнішими від тебе
2 Гнів засліплює очі і виставляє тебе неадекватом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:03

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
2013 - 0 грн на субсидії
2018 - 0 грн сплати за квартиру

А как быть людям, которые работают? :?:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:03

  Bayern написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.


Рейтинги подложные,хакеры взломали и подтасовали или что вы хотите сказать

Я хотел сказать, что не за чем "аналитикам" говорить от лица международных организаций
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:08

  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих

1920 гривен на двоих в 2013 году - по 950 ?
2700 гривен на двоих в 2018 году - по 1350 ?
Ваши родители сидят на минимальной пенсии ?
PS. Как дружно все набежали.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:10

  zРадио написав:
Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости :mrgreen:

Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка.
Так же как и вы.
Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:17

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
2013 - 0 грн на субсидії
2018 - 0 грн сплати за квартиру


2013 рік газ 0.70 грн
2018 рік 8.5 грн

Субсидіі нікому не були потрібні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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