ihorkyiv написав:Розірвало... Могло розірвати мене. Так нам з "близькою людиною" що, передбачаючи таку перспективу, обгадитися у берці і перед боєм руки вгору підняти ??? ))) Що ви намагаєтеся довести ??
Дурачок Вы (без обиды). Со временем, бог даст, будете мудрее...
ihorkyiv написав:Розірвало... Могло розірвати мене. Так нам з "близькою людиною" що, передбачаючи таку перспективу, обгадитися у берці і перед боєм руки вгору підняти ??? ))) Що ви намагаєтеся довести ??
Дурачок Вы (без обиды). Со временем, бог даст, будете мудрее...
detroytred написав:Рассматривать рост производительности труда ТОЛЬКО через призму - работодатель заставит работягу поднимать производительность труда. Замена оборудования на более производительное и улучшение организации труда куда пропали-то? Эти способы в руках работодателя-собственника.
Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника Нед 04 лис, 2018 00:27
budivelnik написав:Часи коли продуктивність збільшувалась довжиною нагайки - давно у минулому Сьогодні продуктивність збільшується покращенням технологій/інструментів , але за ці технології/інструменти потрібно заплатити сьогодні - а продуктивність від їх використання буде збільшуватись завтра... От і виходить - поки підприємець/підприємство не наростить капітал достатній для купівлі нових технологій/інструментів - доти продуктивність рости не буде , а накопичення капіталу буде йти тим швидше чим більшу націнку зможуть оплатити споживачі продукту....
Таким чином моя порада треуголкіну наступна 1 Як правило ті хто тобі не подобаються - виявляються розумнішими від тебе 2 Гнів засліплює очі і виставляє тебе неадекватом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав: Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости
Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка. Так же как и вы. Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах