Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы...

Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате.

И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход..

лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...