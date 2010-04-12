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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6685668666876688

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы...
Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате.
И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход..
лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...
iityavm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:21

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих

1920 гривен на двоих в 2013 году - по 950 ?
2700 гривен на двоих в 2018 году - по 1350 ?
Ваши родители сидят на минимальной пенсии ?
PS. Как дружно все набежали.


мин.пенсия с 2018- 1 373 гривни. Так вот, такую пенсию в стране получают более 740 тысяч украинцев.
https://zi.dn.ua/news/skolko-ukraintsev ... iyu_46290/

а вас какая пенсия?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:21

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости :mrgreen:

Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка.
Так же как и вы.
Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.

Так а шо не так , наверное самая богатая ? Расскажите про достижения а то мне плохо видно....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:23

  Ukrainian написав:
2013 рік газ 0.70 грн
2018 рік 8.5 грн

Субсидіі нікому не були потрібні

Руссиано, вы врёте, как дышите.
И в 2013 году были субсидии
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2010-08-01
А с ценой вы промахнулись
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:28

  Vadim V написав:Так а шо не так , наверное самая богатая ? Расскажите про достижения а то мне плохо видно....

Плохо видно ? Сходите к окулисту. Если не поможет, перечитайте ещё раз Медленно шевеля губами (с) ДС
PS. Так все набросились на разоблачение "фейка" о "самой бедной стране в Европе", что просто радует :-)
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 04 лис, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:30

  prodigy написав:а вас какая пенсия?

"Может вам ешё и ключи от квартиры, где девки лежат" :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:34

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Пенсия родителей
2013 год $240 дол эквивалент на двоих
2018 год $100 дол эквивалент на двоих
1920 гривен на двоих в 2013 году - по 950 ?
2700 гривен на двоих в 2018 году - по 1350 ?
Ваши родители сидят на минимальной пенсии ?
PS. Как дружно все набежали.
мин.пенсия с 2018- 1 373 гривни. Так вот, такую пенсию в стране получают более 740 тысяч украинцев.https://zi.dn.ua/news/skolko-ukraintsev ... iyu_46290/
а вас какая пенсия?
В моєї мами , в якої в стажі жодного дня роботи чиновником чи депутатом- 5000 грн
В її сусідки навпроти , - 2000 грн
Але в реалі
Моя платить 2000 грн комуналки і отримує на руки 3000
ЇЇ сусідка не платить по комуналці і отримує 2000 грн
Як бачите , ті хто отримують мінімалку - не такі вже й бідні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 лис, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:34

  iityavm написав:budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы...
Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате.
И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход..
лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...

У знакомых собственник фирмы летает каждую неделю, и недвижки у него много, сотрудники максимум в Турцию летают раз в год. Квартир новых не покупают. В среднем выходит что квартиры скупаются и аэропорты переполнены.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:36

  BIGor написав:
  iityavm написав:budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы...
Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате.
И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход..
лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...

У знакомых собственник фирмы летает каждую неделю, и недвижки у него много, сотрудники максимум в Турцию летают раз в год. Квартир новых не покупают. В среднем выходит что квартиры скупаются и аэропорты переполнены.
Ще в 2009 писав
На кожного українця в рік будується 2 м2 житла
Тому якщо кожен , раз в 20 років купить однокімнатну - все новозбудоване буде викуплено.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости :mrgreen:

Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка.
Так же как и вы.
Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.


А я за этот рейтинг и не цеплялся. Тем более его не постил и не комментировал.

О том, что мы вторые снизу по уровню ВВП на душу по ППС в Европе после Молдовы уже лет как 10 известно - здесь никакой новости нет.

Более того, я не разделяю апокалиптических настроений многих здешних авторов.

Но когда некоторые нагло заявляют, что 408 меньше 323 (это о динамике средней зарплаты за 5 лет), уж извините, стерпеть не могу, и, как говорится, маю час на натхнення посадить лжеца в лужу, где ему и место!
zРадио
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