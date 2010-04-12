budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы... Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате. И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход.. лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...
zРадио написав: Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости
Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка. Так же как и вы. Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.
Так а шо не так , наверное самая богатая ? Расскажите про достижения а то мне плохо видно....
В моєї мами , в якої в стажі жодного дня роботи чиновником чи депутатом- 5000 грн В її сусідки навпроти , - 2000 грн Але в реалі Моя платить 2000 грн комуналки і отримує на руки 3000 ЇЇ сусідка не платить по комуналці і отримує 2000 грн Як бачите , ті хто отримують мінімалку - не такі вже й бідні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 лис, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
iityavm написав:budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы... Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате. И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход.. лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...
У знакомых собственник фирмы летает каждую неделю, и недвижки у него много, сотрудники максимум в Турцию летают раз в год. Квартир новых не покупают. В среднем выходит что квартиры скупаются и аэропорты переполнены.
iityavm написав:budivelnik Есть такая особенность в "информационной войне" и прочих манипуляциях, что как бы Вы не пытались найти аргументы...Ваш собеседник будет твердо тороторить про что-то там по "8"... что пенсионеру есть нечего... газ...зарплаты в Польше.. ну и.т.д. НЕ тратье свои нервы... Я как не загляну на этот форум...то постоянно, через неделю по 35 (или по 22) за бакс.. ну и в таком духе.. адекватно пишут единицы.. остальные троли, подозреваю, на зарплате. И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают... уже санатории скоро закончатся для распила. Не топ чиновники ж одни покупают эти квартиры. Или конечно мы все стали беднее, да так, что новые аэропорты/терминалы/полосы во всех городах. Да и наверняка все реформы коту под хвост...но меня ни разу за 4 года не ловили из-за кустов полицейские с просьбой подкинуть на бензин...по правде ходят слухи, что еще проскакивает такой подход.. лифт поменяли в доме на НОВЫЙ...случайность...заезжаю в гости к родственникам...и там вместо убитых новые лифты... и таких мелочей могу написать "простыню"...
У знакомых собственник фирмы летает каждую неделю, и недвижки у него много, сотрудники максимум в Турцию летают раз в год. Квартир новых не покупают. В среднем выходит что квартиры скупаются и аэропорты переполнены.
Ще в 2009 писав На кожного українця в рік будується 2 м2 житла Тому якщо кожен , раз в 20 років купить однокімнатну - все новозбудоване буде викуплено.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав: Помню - вся суть длинного разбора "фейка" заключалась в оспаривании последнего места - Украина, или Молдова. Автор доказал, что не мы самые бедные европейцы, а молдаване. Вуаля! Есть повод для радости
Когда автора этого фейка мокнули в неправильности расчётов, он включил дурачка. Так же как и вы. Но до этого растрезновили во всех СМИ, что Украина самая бедная страна в Европе. Ляшко тоже в этом отметился.
А я за этот рейтинг и не цеплялся. Тем более его не постил и не комментировал.
О том, что мы вторые снизу по уровню ВВП на душу по ППС в Европе после Молдовы уже лет как 10 известно - здесь никакой новости нет.
Более того, я не разделяю апокалиптических настроений многих здешних авторов.
Но когда некоторые нагло заявляют, что 408 меньше 323 (это о динамике средней зарплаты за 5 лет), уж извините, стерпеть не могу, и, как говорится, маю час на натхнення посадить лжеца в лужу, где ему и место!