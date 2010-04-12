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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:16

  iityavm написав:И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают...


Концептуальная ошибка, сколько населения хочет, но не может улучшить жилищные условия, и количество населения, которое раскупает. Всё это несопоставимые цифры. При любой власти, начиная от советской 10-15 процентов населения всегда устраивается значительно выше среднего населения. Чтобы обеспечить новым жильем новую элиту надо еще несколько лет новостроек.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:22

Re: Валютный рынок в контексте

Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне

За 4 роки + 4 бали.
А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід? "Совпадение - не думаю".))

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:31

stryzhko
Ще можете з сусідом в рейтингу doing business порівняти
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:34

Валютный рынок в контексте

читаю тут порохоботов и понимаю порохобот это диагноз :mrgreen:
шурец
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне

За 4 роки + 4 бали.
А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід?


Надо уже отвыкнуть постоянно смотреть на Россию, это не наш ориентир, если в этом году не обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию, можно посыпать голову пеплом и признать свою несостоятельность на пути реформ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:47

  pesikot написав:
  prodigy написав:а вас какая пенсия?

"Может вам ешё и ключи от квартиры, где девки лежат" :)


лежат? укакошил :roll:

лучше так




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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию


За Гамбию не скажу, но Иран думаю потопчем. Сегодня для Ирана и стран его поддерживающих дедлайн по слухам. Трамп очень то чем то грозился всем надавать. С понедирка возможны чудеса и активация санкций и торговых войн. И индекса доллара, ежели по теме ветки.
Как бы Иран не оказался той бабочкой...
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:13

  Эвген написав:
  freeze написав:обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию


За Гамбию не скажу, но Иран думаю потопчем. Сегодня для Ирана и стран его поддерживающих дедлайн по слухам. Трамп очень то чем то грозился всем надавать. С понедирка возможны чудеса и активация санкций и торговых войн. И индекса доллара, ежели по теме ветки.
Как бы Иран не оказался той бабочкой...

слава Богу что Украина послушала Штаты и отказалась строить самолеты для Ирана((((((( правда народ на Антонова не сильно этому рад,зато тем кто ходит на роботу или отмечается платят минималку. Как сказал посол штатов Украина будет великой аграрной страной, а самолеты то таке халопы все стерпят, только неужели Украина станет сильнее если потеряет такую отрасль экономики??????
порохоботы дайте ответ.
Востаннє редагувалось шурец в Нед 04 лис, 2018 21:32, всього редагувалось 2 разів.
шурец
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

https://youtu.be/cCT1Ju6Vh1Y
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16

Лауреату Шнобелевки Будивельному
Читать тут все умеют.
1. текст на Шнобелевку от 13.24
* Тому
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності* (с)
2. Оценка ЛАДа 13.34
3. Объяснение Den-а неграмотному изобретателю *вечного двигателя* в экономике 14.30
Потом Zradio
4. В 00.27 жалкие оправдания шнобельщика очевидными аргументами.
Видно после прочитанного))

5. Вкупе с *ВВП - сумма цен всех товаров* Шнобель присуждён вполне закономерно.
И не мною...

З.Ы. для шнобельщика поясняю: ключевое было у Вас *... тiльки в тому випадку...*. Потом уже жалкие попытки оправдать своё невежество.
detroytred
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