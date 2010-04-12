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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16
Re: Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16
Лауреату Шнобелевки Будивельному
Читать тут все умеют.
1. текст на Шнобелевку от 13.24
* Тому
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності* (с)
2. Оценка ЛАДа 13.34
3. Объяснение Den-а неграмотному изобретателю *вечного двигателя* в экономике 14.30
Потом Zradio
4. В 00.27 жалкие оправдания шнобельщика очевидными аргументами.
Видно после прочитанного))
5. Вкупе с *ВВП - сумма цен всех товаров* Шнобель присуждён вполне закономерно.
И не мною...
З.Ы. для шнобельщика поясняю: ключевое было у Вас *... тiльки в тому випадку...*. Потом уже жалкие попытки оправдать своё невежество.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:19
Re: Валютный рынок в контексте
Від Русіано іншої відповіді і не очікував))
Передайте тому сусіду нехай міряється з США, а не з тими на кого підступно нападає.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
згадалось....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:47
В Україні курс долара до 10 листопада може знизитися до 27,9 грн / $ (4 листопада - 28,2 грн/$). Позитивні новини від МВФ, розміщення єврооблігацій і традиційне зниження попиту спочатку місяця позитивно позначаться на вартості американської валюти.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:51
Re: Валютный рынок в контексте
Згоден. То ж легкий тролінг)) Зате помітно, як вискакують на захист сусіда Ukrainian і подібні. Я пересічний диванний аналітик, але ніякого зубожіння в колі своїх знайомих і близьких не бачу(можливо не вдала вибірка та іншої не бачу).Ніякого економічного дива після подій 2014-го і не очікував, але позитивну динаміку помітно неозброєним оком, хоча прискорення трохи б не завадило. Більшість покращила своє матеріальне становище за останні 3 роки. Одні авто купують, другі будинок побудували, треті квартири купили, навіть пенсіонери, які не на мінімалці замінили вікна в будинку. Правда, хто сидів на мінімалці, то так і залишився сидіти.
Переглянувши відкриті дані сервісного центру МВС з первинної реєстрації легкових авто, і тут не бачу негативної динаміки за останні 3 роки.
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