лежат? укакошил
лучше так
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:47
лежат? укакошил
лучше так
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
За Гамбию не скажу, но Иран думаю потопчем. Сегодня для Ирана и стран его поддерживающих дедлайн по слухам. Трамп очень то чем то грозился всем надавать. С понедирка возможны чудеса и активация санкций и торговых войн. И индекса доллара, ежели по теме ветки.
Как бы Иран не оказался той бабочкой...
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:13
слава Богу что Украина послушала Штаты и отказалась строить самолеты для Ирана((((((( правда народ на Антонова не сильно этому рад,зато тем кто ходит на роботу или отмечается платят минималку. Как сказал посол штатов Украина будет великой аграрной страной, а самолеты то таке халопы все стерпят, только неужели Украина станет сильнее если потеряет такую отрасль экономики??????
порохоботы дайте ответ.
Востаннє редагувалось шурец в Нед 04 лис, 2018 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16
Re: Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16
Лауреату Шнобелевки Будивельному
Читать тут все умеют.
1. текст на Шнобелевку от 13.24
* Тому
Продуктивність буде рости , тільки в тому випадку, коли ріст доходів буде обганяти ріст продуктивності* (с)
2. Оценка ЛАДа 13.34
3. Объяснение Den-а неграмотному изобретателю *вечного двигателя* в экономике 14.30
Потом Zradio
4. В 00.27 жалкие оправдания шнобельщика очевидными аргументами.
Видно после прочитанного))
5. Вкупе с *ВВП - сумма цен всех товаров* Шнобель присуждён вполне закономерно.
И не мною...
З.Ы. для шнобельщика поясняю: ключевое было у Вас *... тiльки в тому випадку...*. Потом уже жалкие попытки оправдать своё невежество.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:19
Re: Валютный рынок в контексте
Від Русіано іншої відповіді і не очікував))
Передайте тому сусіду нехай міряється з США, а не з тими на кого підступно нападає.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
згадалось....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:47
В Україні курс долара до 10 листопада може знизитися до 27,9 грн / $ (4 листопада - 28,2 грн/$). Позитивні новини від МВФ, розміщення єврооблігацій і традиційне зниження попиту спочатку місяця позитивно позначаться на вартості американської валюти.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:51
Re: Валютный рынок в контексте
Згоден. То ж легкий тролінг)) Зате помітно, як вискакують на захист сусіда Ukrainian і подібні. Я пересічний диванний аналітик, але ніякого зубожіння в колі своїх знайомих і близьких не бачу(можливо не вдала вибірка та іншої не бачу).Ніякого економічного дива після подій 2014-го і не очікував, але позитивну динаміку помітно неозброєним оком, хоча прискорення трохи б не завадило. Більшість покращила своє матеріальне становище за останні 3 роки. Одні авто купують, другі будинок побудували, треті квартири купили, навіть пенсіонери, які не на мінімалці замінили вікна в будинку. Правда, хто сидів на мінімалці, то так і залишився сидіти.
Переглянувши відкриті дані сервісного центру МВС з первинної реєстрації легкових авто, і тут не бачу негативної динаміки за останні 3 роки.
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